В Казахстане с 2023 года реализовано 670 инвестиционных проектов на 4,6 трлн теңге. Отечественные предприятия произвели продукции на порядка 6 трлн теңге, около трети направлено на экспорт. В этом году планируется реализовать 200 проектов общей стоимостью 1,7 трлн теңге и создать более 17 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день уже запущено 130 проектов. Новые предприятия в основном открывались в сферах производства строительных материалов, машиностроения и пищевой промышленности. Наибольший объем инвестиций пришелся на машиностроение – около 1 трлн теңге, а также пищевую промышленность – более 760 млрд теңге.

«Наряду с запуском новых производств реализуются и крупные стратегические проекты, направленные на диверсификацию экономики. По поручению Главы государства начата реализация 17 таких проектов, из которых 9 координируются Министерством. Два проекта были запущены в прошлом году. Это автомобильный завод KIA Qazaqstan и мультибрендовый автомобильный завод Astana Motors. В начале следующего года планируется запустить еще один проект – первую очередь завода по производству 160 тысяч тонн железа и стали в год в Павлодарской области. Кроме того, реализуются проекты в нефтегазохимии, агрохимии и цветной металлургии», — отметил на Правительственном часе в Курултае Ерсайын Нагаспаев.

Внимание уделено работе 19 специальных экономических и 69 индустриальных зон, где реализуется более 900 проектов и привлечено свыше 7 трлн теңге инвестиций. Предприятия произвели продукции на 22,3 трлн теңге и уплатили в бюджет более 1 трлн теңге налогов.

По поручению Главы государства разработана новая модель функционирования СЭЗ, которая предусматривает три основных направления. Необходимая инженерная и производственная инфраструктура должна быть готова еще до прихода инвестора. Для этих целей прорабатывается привлечение финансирования Исламского банка развития.

Также пересматриваются подходы к управлению СЭЗ. Управляющие компании должны стать полноценными операторами развития, активно привлекать инвесторов, сопровождать проекты и оказывать качественные услуги предпринимателям.

Отбирать проекты намерены с оценкой баланса мощностей Учитываться будут потребности рынка и загруженность действующих предприятий. Таким образом, деятельность СЭЗ перейдёт на совершенно новый формат.

Более половины закупок крупных компаний и государственных организаций на 7,5 трлн теңге за полгода пришлось на казахстанских поставщиков. Доля отечественных товаров в закупках составляет около 33%. Для реализации потенциала ежегодно расширяется перечень отечественных товаров, которым предоставляется приоритет при госзакупках. На сегодня в него включено более 5 тысяч товаров, количество контрактов с ОТП приблизилось к 169 тысячам. Аналогичная поддержка предусмотрена и в закупках АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Создание новых производств в стране стимулируется за счет долгосрочных офтейк-контрактов. Совершенствуется и система закупок компаний, занимающихся добычей твердых полезных ископаемых. В частности, введены ограничения на закупку отдельных товаров через товарные биржи, обновлена электронная площадка закупок TIZILIM.

Также внедряются специальные программы по увеличению закупок отечественных товаров и заключению долгосрочных контрактов. Еще одним эффективным инструментом развития отечественного производства являются офтейк-контракты. Благодаря этому механизму с 2023 года с компаниями, занимающимися добычей ТПИ, заключено 104 офтейк-контракта на сумму около 800 млрд теңге.

В нефтегазовой отрасли заключено 109 офтейк-контрактов на 3 млрд теңге. В рамках программы фонда «Самрук-Казына» по открытию новых производств заключено более 1 400 офтейк-контрактов на сумму 657 млрд теңге.

«Офтейк-контракты дают новый импульс развитию отечественного производства, открытию новых предприятий и освоению выпуска продукции, которая ранее не производилась в стране. Например, компания KSP Steel запустила производство труб для нефтегазовой отрасли стоимостью 7,5 млрд тенге. Компания Asia Trafo создала производство трансформаторов и реакторов для энергетической отрасли стоимостью 40 млрд теңге.

Также реализованы проекты по выпуску продукции для горно-металлургической отрасли, в том числе ковшей, роликовых опор, датчиков давления, коммутаторов и радиостанций. В целом в эти проекты привлечено более 400 млрд теңге инвестиций и создано свыше 3 тысяч рабочих мест. Мы продолжим эту работу и в дальнейшем, расширяя отечественное производство за счет офтейк-контрактов», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Важным направлением повышения спроса на отечественную продукцию является нацпроект МЭКС, в рамках которого планируется реализовать 705 проектов на 1,7 трлн теңге. При закупке необходимых для них товаров приоритет будет отдаваться казахстанской продукции. Для этого все заказы отслеживаются через электронную платформу МЭКС, где размещено порядка 3 тыс. заказов свыше 200 ОТП.

Опыт реализации нацпроекта МЭКС показал, что цифровые инструменты позволяют обеспечить приоритет казахстанской продукции при реализации крупных инфраструктурных проектов. Аналогичный подход планируется внедрить в строительной отрасли.

Во исполнение поручений Главы государства и в рамках объявления 2027 года Годом Всенародного строительства в Казахстане предусматривается комплекс мер, обеспечивающий прослеживаемость использования отечественных строительных материалов на всех этапах – от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.

«Будут приняты меры по максимально широкому использованию отечественных материалов в строительных проектах и недопущению их необоснованной замены импортной продукцией. Для этого информация из Реестра казахстанских товаропроизводителей будет учитываться на всех этапах – от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, использование отечественных строительных материалов будет находиться под цифровым контролем на всех этапах строительства», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

В Цифровом Реестре зарегистрировано более 2,7 тыс. производителей, выпускающих около 84 тыс. видов товаров. Требования к использованию отечественных товаров в производстве и при оказании услуг будут усилены. ИИ обеспечит анализ информации о производстве. Также создадут цифровую панель, позволяющую оценивать уровень загрузки предприятий.

Министр выделил ключевые направления работы:

Развитие отечественного производства строительных материалов. В рамках программы «Народное строительство» будет проведен анализ потребности в строительных материалах и определены направления, в которых необходимо открывать новые производства.

Сбалансированное развитие производственных мощностей. В своем Послании Глава государства отметил необходимость учитывать рыночный спрос и особенности каждого региона и отрасли при открытии новых производств. Для реализации этой задачи Министерством внедрен механизм оценки баланса мощностей, приняты законодательные изменения и утверждена соответствующая методика. Результаты такой оценки будут учитываться при принятии решений о предоставлении государственной поддержки новым проектам и привлечении инвестиций.

Формирование экосистемы поставщиков вокруг крупных предприятий. Планируется усилить требования к заказчикам по закупке отечественной продукции в рамках регулируемых закупок, а также ввести ответственность за их неисполнение. Для укрепления производственной кооперации между крупными предприятиями и малым и средним бизнесом разрабатывается новая модель развития промышленных кластеров.

Повышение эффективности СЭЗ. В рамках новой модели предусматривается пересмотр подходов к управлению СЭЗ, в том числе с привлечением частных, включая иностранных, управляющих компаний.

«Для снижения избыточных требований к предпринимателям предлагается внедрить принцип «разрешено все, что не запрещено законом». Это позволит сделать управление более гибким и усилить ответственность управляющих компаний за привлечение инвесторов и запуск новых производств в СЭЗ. В целом предлагаемые меры направлены на повышение спроса на отечественную продукцию, открытие новых производств, увеличение объемов выпуска и расширение доли казахстанских товаров на рынке», — подытожил Ерсайын Нагаспаев.