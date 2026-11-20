Казахстан и Швеция провели стратегический диалог по критически важному сырью и устойчивому развитию горнодобывающей отрасли. В центре обсуждения были приоритетные проекты Казахстана, возможности применения шведских технологий и инструменты, которые помогут привлечь инвестиции и подготовить совместные инициативы к запуску.

Встреча прошла под председательством заместителя председателя Комитета промышленности МПС РК Олжаса Алибекова. Казахстанская сторона представила приоритеты в сфере критически важного сырья и устойчивого недропользования, а также проекты, открытые для международного сотрудничества. Участники обсудили, как предприятия двух стран могут сотрудничать в модернизации горнодобывающей отрасли.

В диалоге приняли участие посол Швеции в Казахстане, представители бизнеса, финансовых организаций и институтов развития двух стран, а также Шведского торгового и инвестиционного совета Business Sweden. В числе участников от бизнеса – «Тау-Кен Самұрық», Kazakh Nickel и «Таза метал технолоджис» с казахстанской стороны, Epiroc, Volvo Construction Equipment и Scania – со шведской.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над проектами и механизмами их финансовой поддержки.