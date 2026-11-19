Как учитывать выбросы на каждом этапе добычи, включая работу карьерной техники? С таким предложением Институт горного дела имени Д. А. Кунаева выступил на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP‑31) в Анталье, Турция.

Цифровую модель углеродного регулирования представил один из её авторов, главный научный сотрудник института, доктор технических наук, профессор Сейтгали Галиев. В основе разработки – пооперационный учёт выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ. Такой учёт предлагается вести в рамках комплексного аудита горнодобывающего производства с помощью цифровой модели корпоративной системы управления.

Особое внимание разработчики уделили выбросам карьерной техники, которые сегодня фактически остаются вне учёта. В докладе Галиев показал, как более точные данные о выбросах могут помочь предприятиям модернизировать производство, снизить платежи в рамках европейского механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM) и получить доступ к международным углеродным рынкам.

«Операционный подход дает основу качественной системе регулирования экологических выбросов и технологической модернизации горнодобывающих отраслей промышленности», – отметил Сейтгали Галиев.

Презентация прошла в Национальном павильоне Казахстана на панельной сессии «ИИ-углеродная платформа для Центральной Азии: цифровые исследования, стандартизация и сертификация проектов по статье 6.8». В обсуждении участвовали депутаты Курултая Казахстана, представители министерств, международных организаций, научных и экспертных центров, а также бизнеса. Среди участников были представители Японии, Франции, Италии и Швеции.

Институт горного дела имени Д. А. Кунаева – филиал РГП «НЦ КПМС РК» Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК. Разработка входит в работу института по научному сопровождению низкоуглеродного развития горнодобывающей отрасли Казахстана и развитию сотрудничества со странами Центральной Азии.