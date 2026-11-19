Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов провел прием граждан
Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Куандык Кажкенов провел личный прием граждан по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе приема были рассмотрены обращения, касающиеся жилищного обеспечения, качества строительства, деятельности застройщиков, эксплуатации многоквартирных жилых домов и совершенствования жилищно-коммунального законодательства.
Особое внимание было уделено вопросам защиты прав граждан, повышения качества жилищных условий и обеспечения надлежащего содержания коммунальной инфраструктуры.
По поднятым вопросам гражданам были предоставлены разъяснения в соответствии с действующим законодательством. Обращения, требующие дополнительного рассмотрения, будут проработаны совместно с компетентными государственными органами.
Проведение личных приемов является важным инструментом открытого диалога с населением, позволяющим своевременно выявлять актуальные проблемы и вырабатывать пути их решения.