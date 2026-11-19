Проект строительства общеобразовательной школы на 1500 обучающихся в городе Косшы Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы.

Заказчиком проекта выступает ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области».

Проект предусматривает создание условий для отдыха учащихся разных возрастных групп, включая отдельные площадки для младших школьников, учащихся начальных и средних классов, а также зону отдыха и игровые площадки.

Для физического развития школьников запроектирована спортивная инфраструктура, в состав которой войдут футбольная, баскетбольно-волейбольная площадки, беговая дорожка, площадка WorkOut, полоса препятствий, площадка для начальной военной подготовки, а также зоны для прыжков в длину и метания мяча.

Кроме того, предусмотрена площадка для проведения массовых мероприятий.

Реализация проекта позволит расширить образовательную инфраструктуру города Косшы, создать современные и комфортные условия для обучения школьников, а также обеспечить возможности для их всестороннего развития.