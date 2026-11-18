18 ноября вице-министр промышленности и строительства РК Дархан Мырзабаев совершил рабочую поездку в Восточно-Казахстанскую область. Он провел встречу с активом и жителями региона, на которой были обсуждены итоги и перспективы цифрового развития страны, а также посетил ряд инновационных объектов и ознакомился с внедрением передовых технологий.

В ходе встречи с активом и жителями региона в здании областного акимата вице-министр представил ключевые результаты цифровизации в курируемых ведомством отраслях - от горнорудного сектора и промышленности до строительства и ЖКХ. Учитывая статус ВКО как одного из ключевых горнорудных регионов, особое внимание было уделено недропользованию и промышленности.

«На первом этапе работа с недропользователями переведена в Единую платформу недропользования. В цифровом формате оказываются 22 государственные услуги, опубликовано

100 процентов геологических данных. В этом году через ЕПН выданы 1 172 лицензии», - отметил вице-министр.

Как сообщил Д. Мырзабаев, в 2027 году будут введены стандарты цифровых двойников для промышленных предприятий.

На промышленных предприятиях страны искусственный интеллект уже дает измеримый результат. В металлургии на KAZ Minerals цифровой двойник обогащения руды в реальном времени подбирает режим оборудования, благодаря чему извлечение меди выросло на 2%, а производительность фабрики - на 7%. В автопроме (Allur, Astana Motors, KIA) ИИ сопровождает автомобиль от заказа до сервиса. В 2025 году на линиях установили более 300 роботов, а количество дефектов сократилось на 39%.

Как сообщил Д. Мырзабаев, с 2027 года цифровые двойники станут обязательным стандартом для всей промышленности.

Подготовка кадров ведется в специализированных центрах: центр Farabi Robotics оснащен 13 роботами KUKA и уже сотрудничает с Astana Motors и Hyundai, а в Astana Hub обучают на роботах трех классов от пяти мировых брендов. При этом отечественные разработки уже выходят на глобальный рынок: казахстанская компания VEXOR успешно роботизировала завод международной группы Lactalis в Тбилиси, победив конкурентов из Европы и Китая.

В строительной сфере весь цикл объектов - от планирования до эксплуатации - полностью оцифрован на портале Q-Portal, где внедрен модуль информационного моделирования BIM. С 1 августа 2026 года использование BIM стало обязательным для школ от 600 мест, аэропортов, мостов от 100 метров, тоннелей и уникальных объектов, что, по мировой практике, сокращает сроки строительства до 20% и уменьшает проектные ошибки до 30%.

Параллельно искусственный интеллект активно применяется в государственной экспертизе: ИИ уже проверил 864 проекта, сократив время проверки в среднем до 6 минут, а анализ комплектности документов - с 5 до 2 рабочих дней.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства до конца 2029 года более 8 млн приборов учета планируется перевести на дистанционную передачу показаний. Совместный план трех министерств предполагает перевести на 100% удаленный сбор данных общедомовые приборы до конца 2028 года, а индивидуальные - до конца 2029 года.

Для объединения этих данных в 2027 году запустят единую платформу Smart Turmys. Smart Turmys станет единой достоверной базой данных, через которую рыночные приложения смогут предоставлять жителям прозрачные квитанции, ИИ-помощники, советы по экономии и уведомления об утечках.

Кроме того, для модернизации отрасли внедряется платформа WaterTech. Сейчас 61% из 558 водоканалов страны работают без цифровых систем, а расхождения в оценках потерь воды достигают 50%. Новая платформа позволит точно определять водный баланс, оперативно находить аварии и приоритетно планировать ремонт сетей.

Затем вице-министр ответил на вопросы присутствующих и подчеркнул, что цифровизация - это «не просто внедрение технологий ради отчетности, а реальный инструмент повышения качества жизни каждого гражданина, прозрачности госуправления и конкурентоспособности отечественной экономики».

Кроме этого, в здании акимата был проведен личный прием граждан, в ходе которого вице-министр ответил на вопросы жителей.

В рамках рабочей поездки Д. Мырзабаев посетил ряд инновационных объектов и ознакомился с внедрением передовых технологий. так, он побывал на высокотехнологичном казахстанско-китайском предприятии «Ульба-ТВС», производящем неорганические химические вещества и тепловыделяющие сборки и их компоненты. Продукция ориентирована на экспорт для обеспечения топливом атомных станций. Посещение такого объекта в рамках рабочей поездки вице-министра подчеркивает важность высокотехнологичного производства, промышленного потенциала и инноваций в сфере энергетики для региона.

Вторым объектом стала Luban Workshop, или «Мастерская Лу Бань» - один из образовательных центров, которые Китай открывает за рубежом совместно с местными вузами. Это первая из трех подобных мастерских в Казахстане, нацеленная на передачу передовых технологий и подготовку востребованных инженерных кадров.

Luban Workshop в Усть-Каменогорске была создана в 2023 году на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. Обучение здесь проходит по образовательным программам «Транспорт, транспортная техника и технологии» и «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта», охватывая более 400 студентов, магистрантов и докторантов.

В ходе визита вице-министру продемонстрировали учебные стенды, симуляторы и действующие макеты интеллектуальных транспортных систем, а также представили разработки студентов и исследователей.

Кроме этого, мастерская функционирует как научная лаборатория прикладного уровня, где проводятся исследования по таким направлениям, как интеллектуальные транспортные системы и системы помощи водителю, роботизированные платформы и автономное управление, применение искусственного интеллекта в технической диагностике, а также разработка энергоэффективных и экологичных транспортных решений.