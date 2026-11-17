На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о принимаемых мерах по развитию и поддержке ОТП.

«Глава государства в Послании народу поставил конкретные задачи по развитию отечественного производства, открытию новых предприятий и расширению промышленного потенциала страны. В этой связи важно сохранить положительную динамику в промышленности и обеспечить дальнейший рост объемов производства. По итогам десяти месяцев объем производства вырос на 9,3%, продемонстрировав положительную динамику в отрасли», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Запуск 200 новых проектов с общим объемом инвестиций свыше 1,7 трлн теңге позволит создать более 17 тыс. рабочих мест, в том числе 5,5 тыс. в сельской местности. При выходе на полную мощность ежегодный объем производства составит порядка 1,5 трлн теңге, из которых 500 млрд теңге – экспортная продукция.

С начала года уже запущено 125 проектов с объемом инвестиций 900 млрд теңге. Остальные проекты находятся на завершающей стадии реализации. Их запуск позволит Казахстану освоить новые виды продукции, в том числе железнодорожные бандажи, зубчатые колеса, прессовое оборудование, ламинат, системы капельного орошения и алюминиевые капсулы для кофемашин.

В Цифровом Реестре казахстанских товаропроизводителей обработано более 50 тыс. заявок, зарегистрировано порядка 2,6 тыс. ОТП и 72 тыс. наименований товаров. Благодаря интеграции Реестра с основными закупочными площадками с начала года в 94 тысячах закупок приоритет был отдан отечественной продукции. Параллельно совершенствуются механизмы подтверждения фактического производства и последующего контроля. В частности, планируется усилить цифровую проверку, поэтапно повысить требования к локализации, а также внедрить ИИ для анализа деятельности предприятий и цифровой дашборд для мониторинга загрузки их производственных мощностей.

Одним из ключевых инструментов поддержки отечественного производства является предоставление приоритета казахстанской продукции в регулируемых закупках. В рамках госзакупок этот механизм уже позволил заключить более 83 тыс. договоров с ОТП на общую сумму порядка 122 млрд теңге.

Параллельно развивается практика заключения долгосрочных договоров и офтейк-контрактов между казахстанскими производителями и крупными заказчиками. С 2025 года заключено более 2,5 тыс долгосрочных договоров и 707 офтейк-контрактов.

Дополнительный спрос на отечественную продукцию формируется в рамках Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. На сегодня заключено 144 договора на поставку труб, кабельно-проводниковой продукции, железобетонных изделий, линейной арматуры, электротехнического оборудования и другой отечественной продукции.