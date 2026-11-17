На заседании Правительства министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о проводимой работе по углублению переработки сырья и сбалансированному развитию производства.

В Казахстане перерабатывается порядка 59% из 3,4 млн тонн производимого медного концентрата. Разработаны поправки по введению государственного регулирования тарифов, направленные на стимулирование внутренней переработки медного концентрата. Планируется строительство двух медеплавильных заводов в Балхаше и Актогае мощностью по 300 тыс. тонн. Реализация проектов Коксай и Айдарлы позволит дополнительно производить 1,7 млн тонн медного концентрата. В результате к 2030 году планируется увеличить производство медного концентрата в 1,5 раза, меди в 2 раза. Это, в свою очередь, позволит более чем вдвое увеличить выпуск готовой продукции из меди – до 40 тыс. тонн.

Для дальнейшего углубления локализации важно выстраивать полноценные производственные цепочки внутри страны. Введенный на законодательном уровне механизм «отраслевого кластера» предусматривает объединение ОТП вокруг якорных производств с вовлечением казахстанских поставщиков сырья, производителей комплектующих, МСБ, научных и сервисных организаций. Разрабатываются подзаконные акты. В качестве пилотных направлений для апробации кластерного подхода определены автомобилестроение и железнодорожное машиностроение.

В стране уже выпускают аккумуляторы, шины, мультимедийные системы и сиденья, освоена штамповка деталей кузова автобусов из отечественной стали Qarmet. В этом году запущено производство систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также напольных покрытий. Выпускаются блоки цилиндров двигателей грузовых автомобилей.

До конца года в Костанае планируется запустить производство автокомпонентов мощностью до 60 тыс. единиц. В Алматы предусматривается локализация жгутов проводов, тормозных и топливных трубок. В железнодорожном машиностроении выпускают цельнокатаные колеса, вагонные оси, стрелочные переводы и рельсовые скрепления.

В Казахстане разработана новая модель функционирования специальных экономических зон и приняты необходимые законодательные поправки. В целях комплексной реализации реформы будет проведена дополнительная работа над нормативными актами, в том числе в рамках Налогового кодекса.

В основу реформы заложены три ключевых направления:

Качественное планирование территорий. При создании СЭЗ будут учитываться стратегические и отраслевые приоритеты, наличие земельных ресурсов и потенциал инфраструктуры.

Повышение эффективности управления. Для этого предусматривается привлечение частных управляющих компаний, ориентированных на поиск инвесторов, сопровождение проектов и развитие инфраструктуры.

Качественный отбор инвестпроектов. Приоритет будет отдаваться производствам с устойчивым спросом, экспортным потенциалом и возможностями развития кооперационных цепочек.

Во исполнение поручения Президента Министерством внедрен механизм оценки баланса производственных мощностей, приняты необходимые законодательные изменения и утверждена Методика оценки производств. Она предусматривает учет потребностей внутреннего рынка, экспортного потенциала и обеспеченности производства сырьем. Результаты оценки будут учитываться при принятии решений о предоставлении государственной поддержки новым проектам и привлечении инвестиций.

«Объявление Главой государства 2027 года Годом всенародного строительства придаст дополнительный импульс развитию отечественного производства строительных материалов, оборудования и изделий. Поставленные масштабные задачи по развитию строительной отрасли должны сопровождаться расширением собственного производства и увеличением доли отечественной продукции на внутреннем рынке. Сегодня внутренний спрос примерно на 73% обеспечивается за счет отечественной продукции», — подчеркнул на заседании Правительства Ерсайын Нагаспаев.

В рамках программы «Народное строительство» планируется определить потребность в строительных материалах и привлечь инвестиции в создание новых производств. Кроме того, будут приниматься меры для того, чтобы при реализации проектов отечественные строительные материалы не заменялись импортной продукцией без достаточных оснований. Для этого данные Реестра казахстанских товаропроизводителей интегрируют с цифровыми системами стройотрасли.

Главная задача – в течение трех лет в условиях масштабного строительства увеличить долю отечественных стройматериалов на внутреннем рынке до 80%.