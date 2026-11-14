Казахстан принял участие в Международной строительной неделе БРИКС в Казани

В Казани (Республика Татарстан) на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» состоялась Международная строительная неделя БРИКС, объединившая представителей государственных органов, отраслевых организаций и экспертного сообщества разных стран.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов развития строительной отрасли, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, внедрения инновационных технологий и цифровых решений. Казахстан представил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков.

Одним из ключевых мероприятий стала двусторонняя встреча казахстанской делегации с заместителями министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Стороны обменялись опытом в области государственного регулирования строительной деятельности, развития жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделили цифровизации строительной отрасли. На тематическом круглом столе заместитель генерального директора по цифровизации РГП «Госэкспертиза» Саламат Серикхалиев выступил с докладом о цифровизации государственной экспертизы и перспективах применения технологий искусственного интеллекта.

На пленарном заседании рассмотрели ключевые тенденции развития мировой строительной индустрии и повышения эффективности строительных процессов. Участники также обсудили передовые практики и новые подходы к устойчивому развитию отрасли.

Участие Казахстана в форуме стало дополнительной возможностью для укрепления профессиональных связей, обмена международным опытом и изучения перспективных решений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.