Производитель ПВХ-подоконников увеличил объемы выпуска на треть благодаря господдержке

Благодаря приобретенному оборудованию компания по производству ПВХ-подоконников увеличила годовую мощность на 33%. Часть затрат на покупку новой производственной линии возместил Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry.

Государство продолжает поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя возможность возмещения части затрат предприятий, направленных ими на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок. В этом году такие меры были оказаны алматинской компании «ПК Вектор». Предприятие специализируется на выпуске подоконных досок из ПВХ и является одним из крупнейших отечественных производителей данной продукции.

Рынок строительных материалов в Казахстане высококонкурентен. Чтобы выдерживать его, «ПК Вектор» потребовалось новое высокотехнологичное оборудование. Производственная линия обошлась в 56,2 млн тенге.

Установленное оборудование позволило запустить полный цикл производства ПВХ-подоконников, улучшить качество и снизить зависимость от импорта благодаря полной локализации.

Затем руководство производственного кооператива обратилось в QazIndustry, и после необходимых процедур компании были возмещены 40% от стоимости оборудования, или 22,5 млн тенге.

«Благодаря новой производственной линии мы увеличили объемы выпускаемой продукции на 33 процента - с шести тысяч тонн до восьми тысяч тонн в год. Повысили качество и ассортимент продукции за счет современных технологий. Это заметно укрепило наши позиции на рынке. Поддержка государства в виде возмещения части затрат стала отличным стимулом для дальнейшего развития кооператива», - поделился директор ТОО «ПК Вектор» Андрей Тен.

Кроме этого, запуск нового оборудования позволил создать дополнительные рабочие места - сейчас предприятие обеспечивает работой 40 человек.

Напомним, QazIndustry предоставляет меры государственного стимулирования, возмещая предприятиям от 40 до 50% затрат, направленных на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок. В прошлом году Министерство промышленности и строительства внедрило дополнительные инструменты стимулирования. Так, предприятия могут возмещать до 50% затрат на транспортировку приоритетных товаров железнодорожным транспортом внутри страны. Помимо этого, в пять раз увеличен размер возмещения затрат на международную сертификацию.

Заявки на оказание услуги принимаются в онлайн-режиме по ссылке https://qazindustry.gov.kz/v2/ru/business_support.