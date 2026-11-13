На COP31 обсуждают энергоэффективность и климатическую устойчивость зданий

12 ноября 2026 года в павильоне Казахстана на международной климатической конференции COP31 в Анталье (Турция) проходит панельная сессия «Здания будущего: энергоэффективность, климатическая устойчивость и доступность».

Сессия посвящена вопросам повышения энергоэффективности нового строительства и модернизации существующих зданий, снижения энергопотребления и сокращения расходов на энергоресурсы.

Инициатором проведения сессии является АО «Национальный центр энергосбережения» при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). Спикерами выступают депутат Курултая Республики Казахстан Арман Калыков, Председатель Правления АО «Национальный центр энергосбережения» Бауржан Смагулов, руководитель отдела международных связей муниципалитета Каратая Фуат Озджан и представитель Немецкого энергетического агентства (dena) Гульжан Тлеукенова. Модератор сессии - председатель Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Елдос Абаканов.

В рамках сессии рассматриваются практические подходы к обеспечению энергоэффективности зданий: проведение энергоаудита, анализ данных об энергопотреблении, применение цифровых инструментов мониторинга и оценка фактической экономии энергоресурсов. Отдельное внимание уделяется тому, как перевести установленные требования в измеримые результаты при строительстве и модернизации объектов.

Помимо участия в сессии, программа работы Центра на COP31 включает ряд деловых встреч. Бауржан Смагулов провёл встречи с представителями турецких компаний YEO Teknoloji, VEN ESCO и VAT Enerji, работающих в сфере энергетики, энергосбережения и управления энергопотреблением зданий. Встречи позволили ознакомиться с практическим опытом зарубежных коллег и подходами к рациональному использованию энергоресурсов. Такой обмен опытом способствует определению перспективных направлений сотрудничества и изучению возможностей применения энергоэффективных решений в Казахстане. Также запланированы встречи с представителями Enve MEP, Turyapı Grup, Escon Enerji и Onur Enerji для обсуждения опыта внедрения энергоэффективных технологий и возможностей дальнейшего сотрудничества.

Панельная дискуссия посвящена барьерам, препятствующим переходу от отдельных пилотных проектов к массовой практике, и необходимым изменениям в нормативных, финансовых и организационных механизмах.