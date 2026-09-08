Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Куандык Кажкенов поздравил спортсменов и вручил им заслуженные награды.

Всего в соревнованиях приняли участие 27 команд, представляющих центральные государственные органы. Участники состязались в различных видах спорта.

По итогам команда по футзалу заняла III место, продемонстрировав командную игру и достойный результат.

Также представитель команды Бағдаулет Нұрберген завоевал I место по қазақ күресі, одержав победу в своей дисциплине.

Кроме того, представители команды по шахматам заняли V место.

Куандык Кажкенов поздравил призеров с достигнутыми результатами и пожелал дальнейших успехов как в профессиональной деятельности, так и в спорте.

Участие в подобных спортивных мероприятиях способствует популяризации здорового образа жизни, развитию командного духа и укреплению корпоративной культуры.