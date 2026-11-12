В рамках Второй встречи министров строительства стран – участниц формата «Центральная Азия – Китай» состоялась коллективная встреча руководителей делегаций с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В ходе коллективной встречи акцент был сделан на вопросах укрепления долгосрочного сотрудничества и партнерства между странами.

Казахстанской стороной отмечено, что объявление в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева 2027 года Годом всенародной большой стройки создает благоприятные возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя братскими народами.

Встреча министров в формате «Центральная Азия и Китай» обеспечивает продвижение региональных инициатив, развитие промышленной кооперации и обмен передовыми практиками в строительной сфере.

Участники обозначили готовность к дальнейшему укреплению многостороннего взаимодействия и расширению деловых контактов.

С министром жилищного, городского и сельского строительства КНР Ни Хуном Ерсайын Нагаспаев осудил вопросы стратегического партнерства в строительной сфере. Внимание уделено результатам практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих двусторонних переговоров в Астане.

«Казахстанско-китайские отношения имеют прочную политическую основу и находятся под особым вниманием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Регулярные контакты на высшем уровне, основанные на взаимном уважении и доверии, придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Участники встречи отметили важность обмена опытом в области жилищного строительства, комплексного градостроительного планирования, внедрения современных строительных технологий и модернизации коммунальной инфраструктуры.

По итогам стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению межведомственного взаимодействия, расширению деловых контактов и проработке конкретных совместных проектов.