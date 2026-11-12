Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев в г. Бишкек (Кыргызская Республика) принял участие во Второй встрече министров строительства стран-участниц формата «Центральная Азия – Китай».

Участие также приняли министр жилья, городского и сельского строительства Китайской Народной Республики Ни Хун, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев, министр строительства и архитектуры Республики Туркменистан Абдулла Гелдиев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Шерзод Хидоятов, а также председатель Комитета строительства и архитектуры Республики Таджикистан Низом Мирзозода.

Участники обсудили вопросы расширения регионального сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов в сфере строительства, подтвердив готовность содействовать укреплению взаимодействия в формате «Центральная Азия – Китай». Внимание уделено цифровизации и технологической модернизации отрасли, устойчивому градостроительству, совершенствованию строительных норм и стандартов, подготовке кадров и обмену опытом в научно-технической сфере.

Строительная отрасль Казахстана за 10 месяцев 2026 года выросла на 13,1%. Доля отечественных стройматериалов на внутреннем рынке достигла 73%. В 2025 году объем работ увеличился на 16% и достиг $22 млрд, инвестиции составили порядка $8 млрд. Для повышения качества проектирования и строительства в РК внедряют технологии информационного моделирования зданий (BIM), цифровые платформы управления строительными проектами и интеллектуальные системы мониторинга.

По итогам Второй встречи министров строительства стран – участниц формата «Центральная Азия – Китай» принято Совместное заявление, а также План мероприятий по развитию сотрудничества в сфере строительства на 2027–2028 годы.