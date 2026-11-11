Энергоэффективная экономика: охвачены промышленность, строительство и ЖКХ

Комплексом мер, направленных на повышение энергоэффективности экономики и рациональное использование энергоресурсов в Казахстане, охвачены промышленность, жилищный сектор и бюджетные организации.

Концепцией развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности РК на 2023–2029 годы предусматривается достижение целевого индикатора по снижению энергоёмкости экономики на 10% от уровня 2021 года. По итогам 2025 года снижение энергоёмкости ВВП составило 4,1%, что свидетельствует о положительной динамике.

С 2021 года доля промышленности в конечном энергопотреблении сократилась на 9,5%. Это связано с реализацией мер государственного регулирования. Энергоаудит прошли 337 из 512 предприятий промышленности, подлежащих обязательному обследованию. 239 из них утвердили планы мероприятий по энергосбережению на 2026–2030 годы. Ещё для 175 предприятий проведение энергоаудита запланировано на 2027–2029 годы.

За 10 лет в стране введено в эксплуатацию 17 309 многоквартирных жилых домов, оснащённых автоматизированными тепловыми пунктами и энергосберегающими осветительными приборами. 665 организаций бюджетного сектора оснащены автоматизированными тепловыми пунктами.

В рамках совершенствования нормативной базы внесены изменения в Правила формирования и ведения Государственного энергетического реестра, дополнены требования к проведению энергоаудита, актуализирован перечень товаров, работ и услуг, к которым применяются требования по энергоэффективности при закупках.

Отдельным направлением стала популяризация энергосбережения среди населения. При поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в 2025–2026 годах реализуется информационная кампания по повышению энергоэффективности в жилищном секторе.

В сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) представлены результаты проекта по повышению энергоэффективности, включая дорожную карту по развитию зданий с нулевым энергопотреблением (ZEB/ZEH). В рамках международной повестки Казахстан также продвигает вопросы энергоэффективного строительства и климатической устойчивости.

Реализуемые меры формируют основу для дальнейшего повышения энергоэффективности экономики Казахстана и внедрения современных технологий во всех ключевых секторах.16:37