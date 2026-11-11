Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 23 октября 2026 года № 538 внесены изменения в Правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденные приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 августа 2025 года № 295 (далее – Правила). Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 октября 2026 года № 40245, опубликован в Эталонном контрольном банке НПА Республики Казахстан 29 октября 2026 года и введен в действие с 9 ноября 2026 года.

Внесенные изменения не предусматривают обязательной замены исправных приборов учета воды. Ранее установленные исправные счетчики продолжают эксплуатироваться при условии своевременного прохождения периодической поверки – до наступления полного физического износа, выхода из строя либо признания их непригодными к применению по результатам поверки.

Приборы учета воды с дистанционной передачей данных устанавливаются только при первичной установке, а также при замене прибора, вышедшего из строя, признанного непригодным по результатам поверки или достигшего полного физического износа, и в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 107 Водного кодекса Республики Казахстан. При этом приборы и устройства сбора и передачи данных, введенные в эксплуатацию до введения в действие Правил и использующие иные протоколы и технологии передачи данных, могут применяться до их полного физического износа либо выхода из строя.

Изменениями уточнены требования к приборам учета воды и закреплен принцип технологической нейтральности: Правилами не устанавливается конкретная технология дистанционной передачи данных, а также исключено требование об обязательном оснащении приборов учета воды запорным клапаном. Это расширяет выбор приборов учета, в том числе отечественного производства.

Также уточнено, кто отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, организацию поверки и обеспечение дистанционной передачи данных:

- по приборам, находящимся на балансе поставщика, – поставщик;

- по приборам, находящимся в собственности водопотребителей, – водопотребитель;

- на объектах незавершенного строительства – заказчик или застройщик до ввода объекта в эксплуатацию;

- по общедомовым приборам, не находящимся на балансе поставщика, – орган управления объектом кондоминиума.

Водопотребители, органы управления объектом кондоминиума и застройщики обеспечивают сохранность пломб и оборудования, а также доступ представителям поставщика для снятия контрольных показаний и проведения метрологических и сервисных работ.

Отдельно урегулирован вопрос замены элемента питания. В период гарантийного срока замена вышедших из строя элементов питания осуществляется производителем (поставщиком) или уполномоченной им организацией. Если элемент питания находится в автономном отсеке и его замена не затрагивает измерительный механизм, поверительное клеймо и пломбы, внеочередная поверка не требуется.

Следует отметить, что требования Правил не распространяются на системы водоснабжения и водоотведения, не подключенные к централизованным сетям населенных пунктов, а также на первичный учет вод из природных водных объектов.

С текстом приказа можно ознакомиться в информационно-правовой системе «Әділет».