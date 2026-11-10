В Караганде открыли мемориальную доску выдающемуся ученому Булату Кунуровичу Касенову

В филиале РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Химико-металлургическом институте им. Ж. Абишева состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной известному казахстанскому ученому, Заслуженному деятелю Республики Казахстан, доктору химических наук, профессору, лауреату премии имени академика К.И. Сатпаева I степени Булату Кунуровичу Касенову.

В мероприятии приняли участие представители научного сообщества, коллеги, ученики, родные и близкие ученого. Открытие мемориальной доски стало данью уважения человеку, посвятившему более пяти десятилетий развитию отечественной науки.

Б.К. Касенов начал трудовой путь в институте в 1971 году, пройдя путь от старшего лаборанта до заместителя директора по научной работе и заведующего лабораторией термохимических процессов. Его исследования в области неорганической химии, химической термодинамики и материаловедения получили международное признание. Под его руководством было получено более 200 новых манганитов, хромитов и ферритов. Ученый являлся автором более 1000 научных работ, 35 монографий и книг, соавтором 31 авторского свидетельства и патента. Б.К. Касенов подготовил 4 докторов и 23 кандидата наук, а также 8 магистров.

«Для нашей семьи Булат Кунурович был не только любящим отцом, но и человеком, для которого наука всегда была делом всей жизни. Мы гордимся его трудом, его учениками и тем наследием, которое он оставил после себя. Очень важно, что память о нем сохраняется в стенах института, которому он посвятил столько лет. Для нас это большая честь и одновременно огромная ответственность - беречь его имя и продолжать начатое им дело», - поделилась дочь ученого, доктор химических наук, профессор, заведующая лабораторией термохимических процессов Химико-металлургического института им. Ж. Абишева Шуга Булатовна Касенова.

Открытие мемориальной доски стало символом преемственности поколений и признания заслуг ученого перед отечественной наукой. Его труды, научная школа и подготовленные специалисты продолжают вносить вклад в развитие научно-технического потенциала Казахстана.

Память о Булате Касенове будет жить в его научном наследии, учениках и истории Химико-металлургического института им. Ж. Абишева.