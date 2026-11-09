Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев принял участие в брифинге МИД РК по разъяснению Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» главам дипломатических представительств и международных организаций.

В своем выступлении перед дипломатическим корпусом министр отметил масштабность задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Объявление 2027 года Годом всенародного строительства обеспечит обновление инфраструктуры и создание новых производственных мощностей. На реализацию планов до конца 2029 года предусмотрено порядка 6,5 трлн теңге из Национального фонда.

«Как отметил Глава государства, масштабные государственные инвестиции должны обеспечивать развитие отечественного производства. Поэтому приоритет будет отдаваться проектам, направленным на восполнение дефицита продукции, освоение новых технологических переделов и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Наша цель – не просто привлечь капитал, а сформировать долгосрочные промышленные партнерства, основанные на трансфере технологий, локализации производства, глубокой переработке сырья, подготовке квалифицированных кадров и выпуске конкурентоспособной продукции», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Отмечена актуальность наращивания международного взаимодействия на фоне структурных изменений в экономике РК. Обрабатывающая промышленность на сегодня является одним из ключевых драйверов роста ВВП с долей 13%, что выше доли горнодобывающего сектора (11,9%). С 2023 года в стране реализовано 647 проектов, до конца года будут запущены ещё 200.

Внимание также уделено поставленным Президентом задачам по раскрытию минерально-сырьевого потенциала, созданию компетенций в области переработки сырья и производства материалов для высокотехнологичных отраслей. Главы дипмиссий были ознакомлены с мерами государственной поддержки инвесторов, включая налоговые и таможенные преференции, земельные участки и инфраструктуру, сопровождение проектов по принципу «одного окна» и др.

Подытоживая, Ерсайын Нагаспаев подчеркнул, что Министерство промышленности и строительства РК обеспечит сопровождение перспективных проектов и будет всесторонне содействовать развитию взаимовыгодных связей.