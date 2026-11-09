Казахстан и Германия расширяют промышленную кооперацию в сельхозмашиностроении

Представители Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в рамках рабочей поездки ознакомились с производственными возможностями компаний CLAAS и HORSCH. На встречах обсуждены перспективы локализации комплектующих, кооперации с казахстанскими предприятиями и трансфера технологий.

Поездка организована по приглашению CLAAS Global Sales GmbH. Программа предусматривает посещение производственных площадок CLAAS в Германии и Франции, а также предприятия HORSCH в Германии.

Делегация изучила организацию производства, современные инженерные решения и подходы к разработке и испытанию сельскохозяйственной техники. Особое внимание уделено технологиям изготовления машин для обработки почвы, посева и защиты растений, а также адаптации техники к различным условиям эксплуатации.

Рабочая поездка проходит в контексте укрепления казахстанско-германского промышленного партнёрства. Выступая 29 сентября 2026 года на казахстанско-германском бизнес-форуме в Берлине, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил успешное сотрудничество с CLAAS и HORSCH. За последние пять лет CLAAS произвела в Казахстане более 2 100 единиц сельскохозяйственной техники.

Дальнейшее взаимодействие с немецкими производителями направлено на углубление локализации, освоение новых технологий и расширение участия казахстанских предприятий в производстве комплектующих для сельхозтехники.