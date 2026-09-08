75 новых профессий определены в ГМК, машиностроении и строительстве

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев доложил о проводимой работе в рамках инициированного Главой государства Года рабочих профессий.

Запуск новых производств, технологическое обновление предприятий и рост объемов строительства формируют новый, более качественный спрос на рабочие кадры. В этой связи Министерство последовательно развивает реализованные инициативы по подготовке, повышению квалификации и популяризации востребованных профессий.

Общая потребность в кадрах по курируемым отраслям составляет 36,7 тыс. человек. Основная часть приходится на строительство — 16,2 тыс. и обрабатывающую промышленность — 14,4 тыс. человек.

«Меняется сама структура спроса. Цифровизация, автоматизация и роботизация формируют потребность в новых компетенциях. Поэтому в Атласе новых профессий по курируемым Министерством отраслям уже определены 75 новых профессий. Из них 47 — в горно-металлургическом комплексе, 11 — в машиностроении и 17 — в строительстве. Кроме того, еще 41 профессия трансформируется под воздействием технологических изменений», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Наибольшая потребность в кадрах сосредоточена в строительстве, машиностроении и горно-металлургическом комплексе. Вместе с тем именно здесь сохраняется значительное количество вакансий, что свидетельствует о несоответствии имеющихся компетенций требованиям работодателей. В этой связи образовательный заказ важно формировать исходя прежде всего из реального спроса предприятий, подчеркнул министр.

В данном вопросе ключевую роль играет Национальная система квалификаций. Министерством разработан Отраслевой план развития системы квалификаций на 2027–2029 годы, основная задача которого — связать в единую систему потребность экономики, требования работодателей, подготовку кадров и подтверждение квалификаций

В прошлом году разработано 34 профессиональных стандарта, в текущем предусмотрена разработка и актуализация еще 158 профессиональных стандартов, охватывающих 922 профессии. В их разработке участвуют работодатели и отраслевые ассоциации.

«Таким образом формируется единая цепочка: требования работодателя, профессиональный стандарт, образовательная программа и подготовленный специалист. Особенно важно обеспечить эту связь при запуске новых производств», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

В обрабатывающей промышленности страны в текущем году реализуются 200 инвестиционных проектов на 1,7 трлн теңге с созданием 17,3 тыс. рабочих мест. Из них уже введено 84 проекта и создано 5,8 тыс. рабочих мест.

В рамках новых проектов растет спрос на специалистов в области автоматизации, цифрового проектирования, роботизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Поэтому проработан вопрос подготовки специалистов уже на этапе планирования инвестиционного проекта.

Одним из ключевых инструментов является дуальное образование. По промышленным направлениям в нем участвуют порядка 19 тыс. студентов, практическую подготовку обеспечивают 816 предприятий. Наибольший охват приходится на машиностроение — 9,3 тыс., легкую промышленность — 5,3 тыс., металлургию — 1,3 тыс. студентов. Отдельное внимание уделяется ранней профориентации и повышению привлекательности рабочих и инженерных профессий.

Министерством в этом году проведен ряд мероприятий, направленных на формирование интереса молодежи к отраслевым профессиям. Среди них VIII Международная полевая олимпиада юных геологов в Астане и II Казахстанская геологическая универсиада «Сәтбаев». Молодые геологи РК также приняли участие в XIX Международной олимпиаде наук о Земле в Турине. Министр подчеркнул, что такие мероприятия позволяют одновременно популяризировать профессии, выявлять талантливую молодежь и формировать кадровый резерв отрасли.

«Министерство продолжит работу по обеспечению курируемых отраслей востребованными и квалифицированными кадрами, развивая инициативы Года рабочих профессий и укрепляя взаимодействие с работодателями и организациями образования», — подытожил Ерсайын Нагаспаев.