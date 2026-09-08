Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев провел встречу с вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Кенжи Ямадой. Обсуждены вопросы инвестиционного взаимодействия и партнерства в области промышленной кооперации.

Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Токио в декабре 2025 г. Всего сторонами было подписано 60 коммерческих соглашений на сумму свыше $3,7 млрд, в том числе направленных на внедрение передовых японских технологий и решений в производство.

«Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Японией. За последние годы наши отношения в сферах экономики, промышленности и инвестиций существенно укрепились. На сегодня в рамках промышленной кооперации реализуются 17 совместных проектов на сумму порядка $940 млн, из них успешно введены в эксплуатацию 10 проектов. Активно прорабатываются новые направления сотрудничества. Мы готовы оказывать всестороннее содействие и поддержку реализации всех инвестиционных проектов»,

— отметил Ерсайын Нагаспаев, подчеркнув важность проведения предстоящего 9-го заседания Казахстанско-Японской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая состоится в декабре т.г. в Астане.

По итогам встречи достигнуты договоренности по дальнейшему развитию двустороннего партнерства.