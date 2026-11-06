Как химический кластер СЭЗ формирует полные производственные цепочки

Одним из ключевых направлений специализации казахстанских специальных экономических зон является химическая и нефтехимическая промышленность. Профильные производства работают в СЭЗ «Павлодар» в Павлодарской области, «Jibek Joly» в Жамбылской области, «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области и «Астана-Технополис» в столице республики. Здесь выпускают базовую химическую и нефтехимическую продукцию для металлургии, энергетики и водоочистки, а также готовые потребительские товары - вплоть до парфюмерии.

В дирекции QazIndustry по развитию специальных экономических и индустриальных зон назвали якорные химические проекты химии и нефтехимии, которые успешно действуют на территориях СЭЗ.

АО «Каустик». Это одно из первых предприятий на территории СЭЗ «Павлодар» и ведущий производитель хлор-щелочной продукции в Казахстане. Производство создано на площадке бывшего Павлодарского химического завода, выпуск товарной продукции начат в 2011 году.

Завод производит хлор и каустическую соду методом мембранного электролиза, а также гипохлорит натрия, синтетическую и ингибированную соляную кислоту. Основным сырьем служит поваренная соль, которую добывают на озерах региона.

Производственная мощность предприятия составляет 98,5 тыс. тонн продукции в год, в том числе 30 тыс. тонн каустической соды, 26 тыс. тонн хлора, около 7 тыс. тонн гипохлорита натрия и 45 тыс. тонн соляной кислоты. За период работы объем произведенной продукции составил 135,2 млрд теңге, создано 500 рабочих мест.

Продукция востребована в металлургии, энергетике, горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслях, а также при очистке воды. Среди крупнейших потребителей - «Алюминий Казахстана» и отечественные НПЗ. Запуск предприятия позволил значительно снизить зависимость страны от импорта базовой химической продукции.

ТОО «УПНК-ПВ». Крупнейший в Центральной Азии производитель прокаленного нефтяного кокса, расположен в СЭЗ «Павлодар». Завод введен в эксплуатацию в 2015 году, объем инвестиций составил 22,9 млрд теңге.

Мощность предприятия - 205 тыс. тонн продукции в год. Сырьем служит нефтяной кокс Павлодарского нефтехимического завода, а также импортное сырье. Прокаленный кокс поставляется для анодного производства Казахстанского электролизного завода, а также экспортируется в страны СНГ, Китай и другие страны. За период работы объем произведенной продукции составил 209,4 млрд теңге, создано 400 рабочих мест.

Проект замкнул в одну цепочку нефтехимию и цветную металлургию региона и обеспечил сырьем отечественное производство алюминия.

Предприятие работает по замкнутому циклу: тепло отходящих газов, которые образуются при прокалке кокса, преобразуется в электроэнергию. Завод самостоятельно обеспечивает себя электричеством и реализует излишки на рынке.

ТОО «Аромат». Единственная в Центральной Азии парфюмерная фабрика полного цикла - от разработки аромата до готового флакона. Предприятие вошло в СЭЗ в 2020 году и сегодня работает в столице на территории индустриального парка №1 СЭЗ «Астана - Новый город».

На площади более 7 тыс. квадратных метров размещены производственный цех с роботизированными линиями розлива, склады и собственная лаборатория. Формулы ароматов создаются совместно с парфюмерами из французского Грасса. После расширения производства в 2022 году выпуск вырос с 2 до 5 млн флаконов в год, при пиковой загрузке фабрика способна выпускать до 7 млн единиц продукции. Годовой оборот превышает 5 млрд теңге, за период работы объем произведенной продукции составил 12,6 млрд теңге, на предприятии работает более 100 человек.

Около 95% продукции экспортируется в основном в Россию и другие страны ЕАЭС, начались поставки в Беларусь, ведутся переговоры с Таджикистаном и Узбекистаном. Дилерская сеть насчитывает более 650 фирменных магазинов и торговых островков в странах СНГ. Компания планирует построить в Астане второй завод по выпуску уходовой и декоративной косметики с выходом на экспорт.

ТОО «Kazakhstan Hydrogen Peroxide». В жамбылской СЭЗ «Jibek Joly» завершается строительство первого в Казахстане завода по производству пероксида (перекиси) водорода. Стоимость проекта - 30 млрд теңге.

Мощность предприятия составит 30 тыс. тонн 60-процентного пероксида водорода в год; также предусмотрен выпуск серной кислоты. Производство основано на антрахиноновом методе с палладиевым катализатором. Основное технологическое оборудование установлено, предприятие готовится к пусконаладочным работам. Запуск запланирован на первый квартал 2027 года, будет создано 40 рабочих мест.

Пероксид водорода востребован в химической, целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности, а также при промышленной очистке и водоподготовке. Сегодня эта продукция в нашу страну в основном ввозится из-за рубежа, поэтому запуск завода позволит заместить импорт и сформировать экспортный потенциал.

Опыт указанных предприятий, а также строительство завода Kazakhstan Hydrogen Peroxide показывают, как СЭЗ формируют отраслевые цепочки: от соли и нефтяного кокса до сырья для алюминиевой промышленности, реагентов для водоочистки и готовой парфюмерии на экспорт. Благодаря готовой инфраструктуре и государственным мерам поддержки участники СЭЗ быстрее запускают производства, замещают импорт и наращивают экспорт.

Напомним, QazIndustry координирует деятельность специальных экономических и индустриальных зон в Казахстане и является единым координационным центром. На сегодняшний день в стране функционируют 18 СЭЗ. На их территориях реализован 561 инвестиционный проект, общий объем привлеченных инвестиций составил 11,5 трлн теңге, создано свыше 38 тыс. рабочих мест.