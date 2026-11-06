В Казахстане внедряется цифровой контроль за строительными компаниями

В Послании народу Казахстана Глава государства обозначил масштабное строительство и обновление инфраструктуры одним из главных приоритетов развития страны. В 2027 году Казахстан должен превратиться в большую строительную площадку, где будут создаваться новые объекты и улучшаться условия жизни населения.

Для успешной реализации таких масштабных проектов необходимы надёжные строительные и проектные организации, которые располагают квалифицированными специалистами, необходимой техникой и опытом работы.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано порядка 80 тысяч лицензий в строительной сфере. Но само наличие лицензии не гарантирует, что компания действительно располагает необходимыми ресурсами и может качественно выполнять работы.

В этой связи на площадке НПП «Атамекен» проведена встреча с представителями Палаты и его региональных филиалов, отраслевых объединений сферы строительства в котором Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Мурат Рысдавлетов презентовал механизм цифрового контроля за лицензиатами строительной отрасли Автоматизированный реестр лицензиатов (далее - Реестр).

Задача Реестра обеспечить постоянное соблюдение владельцами лицензий квалификационных требований в рамках существующих норм законодательства.

Автоматизированный реестр позволит обеспечить цифровой мониторинг соответствия строительных и проектных организаций установленным квалификационным требованиям.

В частности, при проверке будут учитываться данные государственных цифровых систем по наличию квалифицированных специалистов, необходимой производственной базы.

Что это изменит на практике? Прежде всего, заказчики смогут лучше оценивать надёжность строительных и проектных организаций. При выборе подрядчика будет учитываться не только наличие лицензии, но и реальные возможности компании, её опыт и результаты работы.

Для добросовестных организаций это создаст более прозрачные и равные условия участия в строительных проектах.

Внедрение реестра направлено на повышение прозрачности строительного рынка, снижение рисков некачественного строительства и обеспечение своевременного ввода объектов в эксплуатацию.

В конечном итоге Реестр позволит объективно оценивать опыт и потенциал компаний посредством цифровых решений.

Тестовый запуск системы запланирован в ноябре месяце текущего года.