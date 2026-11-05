Начинается прием заявлений на получение лицензий на разведку твердых полезных ископаемых

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан сообщает, что с 6 ноября 2026 года открывается прием заявлений на получение лицензий на разведку твердых полезных ископаемых по 3 922 вновь свободным блокам в соответствии со статьей 189-1 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

Прием заявлений осуществляется посредством Единой платформы недропользования https://minerals.e-qazyna.kz/ в течение 15 рабочих дней со дня открытия приема заявлений.