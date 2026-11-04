Казахстан расширяет промышленное партнерство с Султанатом Оман и Словацкой Республикой

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев провел переговоры с послами Султаната Оман в РК Салахом бин Салимом бин Али Джаабубом и Словацкой Республики в РК Любомиром Регаком.

С Послом Султаната Оман министр обсудил вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Акцент сделан на расширении сотрудничества в промышленности, в том числе в горно-металлургической отрасли. Кроме того, обсуждены перспективы партнерства в области разведки полезных ископаемых по перспективным участкам.

В ходе встречи с Послом Словацкой Республики внимание уделено вопросам подготовки к предстоящему 11-ому заседанию Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Словацкой стороной выражена заинтересованность в дальнейшем развитии инвестиционного партнерства. Ерсайын Нагаспаев подчеркнул, что предприятия РК обладают необходимым опытом, технологиями и капиталом, в том числе для работы на сложных объектах. Кроме того, отмечен значительный потенциал для расширения взаимодействия в оборонно-промышленной сфере.

По итогам двух встреч участники подтвердили намерения содействовать дальнейшему развитию связей, включая проработку новых направлений партнерства.