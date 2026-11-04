Цифровизация усилит контроль в сфере строительства — Ерсайын Нагаспаев

На пресс-конференции Правительства РК о развитии реального сектора экономики в рамках поручений, данных в Послании Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ответил на вопросы журналистов касательно принимаемых мер по обеспечению качества строительства.

Министр подчеркнул, что вступление в силу Строительного кодекса усилило меры государственного архитектурно-строительного контроля. Появились такие функции, как оперативное реагирование. ГАСК получил возможность выезжать во время строительства, проверять стройки, останавливать работы вплоть до отзыва лицензии.

Продлена гарантия на здания: 5 лет на строительный объект, 10 лет на несущие конструкции, фасады, кровлю. В акт приемки-передачи ввели ответственность органов ЧС.

«И таких нововведений много. Теперь задача, чтобы это было всё под жестким контролем Правительства, и мы это обеспечим. На всех этапах введем цифровизацию. Совместно с заинтересованными госорганами прорабатываем механизм установления камер на строительных объектах чтобы наблюдать за процессом строительства. Прорабатываем и такой вопрос: если документация не в цифровом формате, то Минфин не будет оплачивать подрядчикам счета. Раньше всё было в бумажном формате, сейчас заставляем всех оцифровывать материалы для того, чтобы в последующем был спрос», — подчеркнул министр.