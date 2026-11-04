Отечественные производители стройматериалов обеспечивают до 73% потребностей рынка

В ходе пресс-конференции Ерсайын Нагаспаев также проинформировал журналистов об увеличении доли производства отечественных стройматериалов с 67% в прошлом году до 73% в текущем.

«Наша главная цель — качественное строительство. На сегодняшний день 73% строительных материалов производится в Казахстане. То есть мы сами обеспечиваем внутренний рынок цементом, бетоном, железобетоном, металлоконструкциями, а также гипсокартоном.

Мы продолжаем работу по снижению импортозависимости и запуску новых производств. До конца года в Казахстане будет запущено 45 новых проектов. К примеру, в Кызылординской области испанская компания Roca строит завод по производству санфаянсовых материалов. В Карагандинской области ТОО «ТехноНИКОЛЬ» реализует инвестпроект по производству теплоизоляционных материалов, «QAZCLINKER» строит завод по производству клинкерной плитки. Цель — довести долю отечественного производства до 80%», — отметил министр.