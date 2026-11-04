600 новых проектов в обрабатывающем секторе запустят в Казахстане к 2030 году

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на пресс-конференции Правительства проинформировал журналистов о планах по запуску новых промышленных производств и новой Методике оценки баланса производственных мощностей.

В соответствии с Посланием Главы государства к 2030 году в Казахстане будет реализовано порядка 600 новых инвестпроектов в обрабатывающем секторе. В прошлом году ввели 190 проектов, план до конца текущего года – 200 проектов, из которых на сегодня уже реализовано 116.

Среди перспективных проектов названы два новых медеплавильных завода в Карагандинской области и области Абай, гидрометаллургический комбинат «Ертыс» в Павлодарской области, производственный комплекс «ЕвроХим-Каратау» – в Жамбылской. Кроме того, отмечена важность строительства комплекса по выпуску калийных солей в ЗКО и аммиачно – карбамидной продукции в Мангистауской области.

«Это проекты, которые несут за собой большие инвестиции, новые технологии и рабочие места. Считаю, что нас ожидает большой рывок в ближайшие пару лет. К примеру, вокруг двух автомобильных предприятий KIA Казахстан в Костанайской области и мультибрендового завода в Алматы уже формируется кластер МСБ. Отечественный бизнес производит автокомпоненты, мультимедийное оборудование, кресла, жгуты и другую продукцию. Это и есть синергия. Каждый из этих проектов приносит миллиардные инвестиции», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Отдельно министр остановился на поручении Президента по недопущению дисбаланса производственных мощностей в металлургии на примере флагманской компании «Qarmet», выпускающей порядка 80% всей производимой в РК стали. Вопрос целесообразности открытия новых предприятий взят на особый контроль. Для этого внесены изменения в Предпринимательский кодекс и закон «О промышленной политике», предусматривающие внедрение механизма оценки баланса производственных мощностей.

Министерством разработана и утверждена соответствующая Методика, которая позволяет оценивать необходимость создания новых производств с учетом действующих мощностей, потребностей внутреннего рынка и возможностей экспорта продукции.

Результаты оценки будут учитываться в том числе и при предоставлении господдержки. По словам министра, такой подход будет применяться ко всем промышленным проектам в РК.