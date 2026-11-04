Астана, 4 ноября 2026 года - Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, АО «Национальная геологическая служба» и Core Element AI, Inc. подписали меморандум о взаимопонимании для реализации пилотных проектов по применению искусственного интеллекта в геологоразведке. Сотрудничество направлено на перевод архивной геологической информации в машиночитаемый формат и подготовку карт перспективных участков для дальнейших поисковых работ.

CoreElement AI - технологическая компания, основанная казахстанцами и работающая в США. Компания разработала платформу на основе искусственного интеллекта, которая объединяет обработку архивных отчётов, анализ геофизических и геохимических данных и построение карт перспективных участков.

В основе платформы - собственная модель искусственного интеллекта для анализа геологических данных. По информации CoreElement AI, при её обучении использовались материалы аэрогеофизических съёмок районов месторождений США, Австралии и Канады. Модель сопоставляет результаты исследований и выделяет участки для первоочередной проверки геологами.

В рамках сотрудничества будут проведены два пилотных проекта. Первый предусматривает распознавание архивных геологических документов и перевод содержащихся в них сведений в машиночитаемый формат. Результатом станет структурированный массив данных, который ускорит поиск информации по выбранной территории и её сопоставление с материалами других исследований.

Второй пилотный проект будет направлен на комплексный анализ геологических, геофизических и геохимических данных по согласованной территории. По его итогам будут подготовлены карты перспективных участков и определены приоритетные зоны для дальнейшей геологической проверки и планирования поисковых работ.

Реализация пилотных проектов направлена на выполнение задач, обозначенных Президентом в Послании от 28 октября 2026 года: внедрение передовых технологий в геологоразведку, повышение доступности геологических данных и привлечение частного капитала к поиску новых месторождений. Сотрудничество также предусматривает обучение казахстанских специалистов работе с инструментами платформы.