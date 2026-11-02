Эксперты обсудили экономические аспекты реализации Программы Президента «Народная стройка»

В рамках реализации задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с АО «Казахстанская Жилищная Компания» (КЖК) и АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» провели экспертное обсуждение реализации Программы «Народная стройка».

Инициатива Президента по объявлению 2027 года Годом Всенародного масштабного строительства определяет новые ориентиры для развития строительного комплекса, привлечения инвестиций, расширения отечественного производства. Мероприятие стало площадкой для комплексного рассмотрения экономических, инвестиционных и отраслевых аспектов реализации инициативы. Объединив аналитическую экспертизу, инструменты жилищного финансирования и возможности промышленного развития, КИСИ, КЖК и «QazIndustry» представили совместное видение перспектив нового строительного цикла в аналитическом докладе «Большая народная стройка Казахстана: масштаб и горизонты развития».

Директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов подчеркнул, что Программа является частью более широкой экономической повестки Послания, направленной на привлечение инвестиций, развитие предпринимательства и модернизацию отечественной промышленности.

«Предстоящая большая стройка создает возможности для мобилизации финансовых, инвестиционных, производственных и трудовых ресурсов страны. Государственные инвестиции должны выступать не только источником финансирования инфраструктурных объектов, но и стимулом для привлечения частного капитала, расширения предпринимательской активности и развития смежных отраслей», – отметил Жандос Шаймарданов.

Председатель Правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова уделила внимание вопросам повышения доступности жилья и развития механизмов жилищного финансирования. Она подчеркнула важность совершенствования системы жилищных строительных сбережений, расширения возможностей граждан по приобретению жилья и обеспечения взаимосвязи между ростом объемов жилищного строительства и платежеспособным спросом населения.

Председатель Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» Алтай Куздибаев остановился на перспективах развития жилищного строительства, действующих механизмах государственной поддержки и привлечении частных инвестиций.

«Жилищное строительство является одним из ключевых направлений развития строительной отрасли, которая за последние годы достигла рекордных объемов ввода жилья. При этом увеличение объемов строительства требует комплексного подхода к развитию инженерных сетей, транспортной и социальной инфраструктуры для создания комфортной среды в наших городах и сельских территориях. Важную роль играют доступность долгосрочного финансирования и механизмы привлечения частных инвестиций, позволяющие обеспечить последовательную реализацию проектов», – подчеркнул Алтай Куздибаев.

Председатель Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Эльдар Гумаров отметил значительный потенциал нового строительного цикла для развития отечественного промышленного производства и смежных отраслей экономики.

«Год общенародного строительства – это не просто кампания по возведению инфраструктуры, а мощная промышленная политика в действии», – отметил Эльдар Гумаров, подчеркнув необходимость увеличения доли добавленной стоимости, создаваемой внутри страны.

В рамках презентации совместного аналитического доклада «Большая народная стройка Казахстана: масштаб и горизонты развития» представлен анализ состояния и динамики строительного рынка Казахстана, перспектив реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также региональных особенностей строительной активности. Особое внимание уделено развитию жилищного строительства, механизмам его финансирования и возможностям отечественной промышленности по обеспечению растущего спроса на строительные материалы и оборудование. Также были рассмотрены потенциальные экономические эффекты масштабного строительства, включая привлечение инвестиций, развитие смежных отраслей, укрепление производственной кооперации и расширение участия казахстанских предприятий в реализации инфраструктурных проектов.

В ходе экспертной дискуссии участники обсудили перспективы развития строительного комплекса, механизмы повышения экономической отдачи от инфраструктурных инвестиций, возможности расширения отечественного производства и вовлечения малого и среднего бизнеса в реализацию масштабных проектов.

Экспертное обсуждение позволило обозначить направления дальнейшего взаимодействия между аналитическим сообществом, институтами развития и представителями бизнеса в контексте реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана.