На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан доложил о мерах по реализации Послания Главы государства народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В рамках исполнения поручения Президента по комплексному изучению недр работа ведётся по двум направлениям:

Изучение недр с применением передовых технологий.

Впервые в стране начата государственная геологическая съёмка масштаба 1:50 000. В ближайшие три года планируется реализовать 20 проектов на площади около 100 тысяч кв. км. Наряду с традиционными методами применяются технология Ionic Leach для выявления скрытых залежей, искусственный интеллект, спутниковые данные и беспилотные летательные аппараты. Получены предварительные данные о перспективности 7 объектов. Подтвержденные участки планируется подготовить к выставлению на аукцион в следующем году.

Цифровизация геологических данных.

На Единой платформе недропользования размещено более 70 тыс. геологических отчётов и 109 тысяч контуров изученности. Оцифровано 100% первичной геологической информации – около 4,8 млн единиц.

«Следующий этап — интеграция материалов на платформу, перевод исторических данных в машиночитаемый формат и их систематизация с применением ИИ. Это позволит эффективнее использовать накопленные сведения для поиска новых месторождений», — доложил вице-министр.

Внимание уделено приоритетным направлениям промышленного развития страны в рамках поручений Главы государства, данных в Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Среди них технологическая независимость, развитие отечественного производства и повышение эффективности государственной поддержки.

Для решения актуальных вопросов развития стратегически значимых материалов предусматривается создание специальной комиссии, дальнейшая интеграция Казахстана в глобальные цепочки. а также создание Национальной лаборатории в сфере КСМ в Астане. Это позволит определить приоритеты освоения сырьевой базы и снизить зависимость от импорта.

Кроме того, для предотвращения избыточного производства и повышения эффективности государственной поддержки Министерством утверждена Методика оценки баланса производственных мощностей. Она позволит оценивать новые проекты с учетом рыночного спроса, действующих предприятий и доступности ресурсов.

В рамках программы «Народная стройка» планируется определить потребности рынка, направления расширения отечественных мощностей и привлечь инвесторов к новым проектам. Одновременно будут предусмотрены меры по недопущению необоснованной замены отечественных строительных материалов импортными при реализации строительных проектов.

Для повышения внутристрановой ценности будут применяться меры по продвижению КТП в регулируемых закупках путем реализации стимулирующих и регулятивных мер. В целях стимулирования развития внутристрановой кооперации между отечественными предприятиями производить конечную продукцию, разрабатывается модель развития промышленных кластеров.

В строительной отрасли и сфере коммунальной инфраструктуры работа Министерства промышленности и строительства РК в целом будет сосредоточена на трех ключевых направлениях:

Переход крупных водопотребляющих предприятий на оборотное и повторное водоснабжение.

Для реализации этой задачи будут изучены международный опыт и доступные технологии, проведена инвентаризация крупных водопотребляющих предприятий и подготовлены необходимые изменения в законодательство.

Качественное и бесперебойное водоснабжение сел.

По поручению Главы государства в Казахстане обеспечен полный охват населения доступом к питьевой воде. Следующие задачи – бесперебойная подача воды, надлежащее качество услуг и устойчивая эксплуатация построенных объектов. Для этого местные исполнительные органы проведут инвентаризацию сельских систем водоснабжения, определят населенные пункты и объекты, где сохраняются перебои.

Реализация задач в сфере масштабного строительства.

В Казахстане в текущем году вступил в силу новый Строительный кодекс, предусматривающий цифровизацию разрешительных процедур, усиление контроля за строительством и увеличение гарантийных сроков объектов. При планировании объектов социальной инфраструктуры будет применяться система региональных стандартов.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность расширения перечня общегосударственных инфраструктурных проектов за счет включения в него объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры новых микрорайонов.

Для обеспечения качества и соблюдения сроков строительства будет усилен контроль за реализацией проектов за счет ведения исполнительной технической документации в информационной системе «Е-Құрылыс».