Проект строительства Центра Казахстанской федерации гимнастики в Алатауском районе Алматы получил положительное заключение государственной экспертизы.

Специализированный спортивный комплекс планируется возвести в микрорайоне № 13, на участке 3/1. Заказчиком проекта выступает КГУ «Управление строительства города Алматы», генеральным проектировщиком — ТОО «КазНИПИ энергетики и связи».

В состав центра войдут залы для спортивной и художественной гимнастики, батутной и аэробной гимнастики, спортивной акробатики, а также универсальный зал для проведения соревнований. Кроме того, проектом предусмотрены залы для хореографии и детской гимнастики, медицинский и восстановительный центр, административные помещения и общежитие.

Согласно проектным материалам, комплекс рассчитан на подготовку более 670 спортсменов основной, молодежной и юниорской категорий.

Реализация проекта позволит создать площадку для подготовки гимнастов разных возрастных категорий, проведения соревнований и дальнейшего развития гимнастики в городе Алматы.