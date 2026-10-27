Ерсайын Нагаспаев обсудил сотрудничество в геологоразведке с руководством Ivanhoe Mines

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев провел встречу с исполнительным вице-президентом по корпоративному развитию и связям с инвесторами горнодобывающей компании Ivanhoe Mines Александером Пикардом.

Сторонами обсуждены перспективы сотрудничества в геологоразведке, в том числе в Шу-Сарысуйском бассейне — одном из крупнейших и наиболее перспективных медных поясов в мире. Внимание уделено планам Казахстана войти в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди.

«Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев одной из приоритетных задач ставит развитие горно-металлургической отрасли. В Казахстане ведется планомерная работа по расширению перерабатывающих мощностей, привлечению инвестиций и развитию партнерства с ведущими мировыми компаниями. Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству с Ivanhoe Mines и готовы поддерживать ваши проекты и инвестиции, создавая прозрачные и предсказуемые условия для их успешной реализации», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Компания Ivanhoe Mines реализует проекты в четырех регионах: Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и области Ұлытау. Совокупная площадь участков – около 16 500 км², на сегодня пробурено порядка 18 тыс. погонных метров. При подтверждении промышленной значимости объектов предполагается переход к стадии оценки запасов, подготовке технико-экономического обоснования и промышленной добыче с созданием соответствующей инфраструктуры и рабочих мест на территории РК.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.