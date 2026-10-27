С 10 октября 2026 года вступили в силу изменения в Правила рассмотрения документов по проектам жилищного строительства для заключения договора о предоставлении гарантии, предусматривающие обновление рейтинговой модели оценки застройщиков и строительных проектов. Соответствующие изменения утверждены приказом и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 25 сентября 2026 года № 478.

АО «Казахстанская Жилищная Компания», являясь Единым оператором жилищного строительства, применяет обновленную рейтинговую модель при рассмотрении заявок на предоставление гарантии долевого участия в жилищном строительстве.

Обновленная модель направлена на повышение прозрачности, объективности и риск-ориентированности оценки строительных проектов, а также обеспечение единых подходов при принятии решений о предоставлении гарантий.

В основе модели лежит многофакторная оценка, учитывающая финансовое состояние застройщика, его опыт реализации жилищных проектов, уровень собственного участия, платежную дисциплину, коммерческую привлекательность и финансовую устойчивость проекта.

Оценка осуществляется по двум основным группам показателей:

Финансовые показатели – рентабельность деятельности и собственного капитала, текущая ликвидность и финансовая независимость застройщика.

Качественные и проектные показатели – опыт завершения строительства, история исполнения обязательств по ранее выданным гарантиям, собственное участие в финансировании, платежная дисциплина, обоснованность стоимости строительства, ценовая политика и устойчивость проекта к возможному удорожанию.

По результатам оценки формируется итоговый рейтинговый балл, отражающий совокупный уровень рисков застройщика и заявленного проекта. Для применения ставки гарантийного взноса застройщику необходимо набрать не менее 50 баллов.

Важной особенностью обновленной модели является возможность застройщиков влиять на отдельные показатели рейтинга. В частности, улучшению оценки могут способствовать увеличение собственного участия в проекте, укрепление финансовой устойчивости, подтверждение опыта успешно завершенных объектов, актуализация проектно-сметной документации и представление дополнительных подтверждающих документов.

Таким образом, новый подход позволяет застройщикам лучше понимать критерии оценки, заблаговременно выявлять потенциальные риски и принимать меры по повышению устойчивости своих проектов.

При этом наличие отдельных факторов риска не во всех случаях исключает возможность предоставления гарантии. Решение принимается на основе комплексного анализа проекта с учетом требований законодательства и установленных процедур оценки.

Применение обновленной рейтинговой модели позволит повысить качество оценки строительных проектов, обеспечить единообразие и предсказуемость принимаемых решений, а также создать дополнительные стимулы для повышения финансовой устойчивости застройщиков.

Совершенствование подходов к оценке рисков является важным шагом в дальнейшем развитии системы гарантирования долевого жилищного строительства, направленным на снижение рисков незавершенного строительства и усиление защиты прав и законных интересов дольщиков.