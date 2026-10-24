В Алматы состоялась II buildingSMART Kazakhstan Conference & Awards 2026 - конференция, посвящённая открытым стандартам openBIM и цифровой трансформации строительной отрасли. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, проектных и строительных компаний, экспертного сообщества, разработчики программного обеспечения и образовательные организации.

Конференцию открыл Бахытжан Муратович Жунисбеков, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан. В своём выступлении он рассказал о приоритетных направлениях цифрового развития строительной отрасли и внедрении современных технологий в проектирование и строительство. С приветственным словом также выступил заместитель акима города Алматы Бейбут Маратханович Шаханов.

Обсуждались ключевые вопросы перехода к обязательному применению технологий информационного моделирования строительных объектов (ТИМСО/BIM) в Казахстане, готовности отрасли к новым требованиям, а также практические аспекты внедрения и использования цифровых моделей на всех этапах реализации строительных проектов.

Отдельный блок программы был посвящён открытым стандартам openBIM, искусственному интеллекту, управлению инженерными данными и использованию BIM-моделей на строительных площадках. В рамках мастер-класса участники рассмотрели особенности экспертизы информационных моделей, подготовку цифровых моделей к проверке и типичные ошибки проектных организаций.

Практические вопросы внедрения новых требований также стали темой панельной дискуссии «ТИМСО теперь обязательно: что мешает и что помогает в первые месяцы». Эксперты обсудили основные трудности переходного периода, готовность участников рынка и возможные пути решения возникающих задач.

В рамках церемонии buildingSMART Kazakhstan Awards 2026 отметили достижения компаний и специалистов в области цифровизации строительства и применения открытых стандартов.

Также состоялось награждение победителей студенческого конкурса Student SMART Cup 2026, направленного на развитие компетенций будущих специалистов в сфере цифрового строительства. Первое место занял Satbayev University, второе - Shakarim University (г. Семей).

Конференция объединила профессиональное сообщество для обмена опытом и обсуждения перспектив цифровой трансформации строительной отрасли Казахстана. Внедрение BIM, развитие открытых стандартов и применение искусственного интеллекта создают условия для повышения качества проектирования, эффективности строительных процессов и совместимости цифровых решений.