В честь Дня Республики Ерсайын Нагаспаев вручил награды работникам промышленности

В преддверии Дня Республики в Министерстве промышленности и строительства РК состоялось торжественное собрание, посвященное национальному празднику.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в своей поздравительной речи отметил историческую важность принятия Декларации о государственном суверенитете, заложившей фундамент для становления суверенного Казахстана.

«Под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан развивает сильную и конкурентоспособную экономику, занимая достойное место на международной арене. Принятие новой Конституции, переход к однопалатному Курултаю и обновление системы государственного управления — важные преобразования, которые придали новый импульс развитию нашего государства. Главная цель этих реформ — повышение качества жизни населения, создание новых возможностей для граждан и формирование прочного фундамента для устойчивого развития страны», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

В реализации поставленных руководством страны задач по дальнейшему наращиванию потенциала экономики особая роль отведена промышленности и строительной отрасли. Приоритетными направлениями являются привлечение инвестиций, развитие обрабатывающего сектора, повышение качества строительства, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также активное внедрение цифровых технологий и ИИ.

«Уверен, что мы с вами приложим все усилия для развития отечественного производства и укрепления экономического потенциала Казахстана. С Днем Республики! Процветания, мира и согласия нашей Родине!» — подытожил министр.

По итогам торжественного собрания ряд представителей отраслей промышленности и сотрудников ведомства был отмечен государственными наградами – орденами «Парасат», «Құрмет», «Еңбек Даңқы» III степени, медалями «Ерен еңбегі үшін», а также нагрудными знаками «Мемлекеттік қызмет ардагері». Среди награжденных слесари, проходчики, бригадиры, ученые-геологи и др.