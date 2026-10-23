В Астане строят новый завод по производству сэндвич-панелей

В столице началось строительство нового завода по выпуску сэндвич-панелей. Проект реализует YDA Industrial Park, на площадке которого уже действуют шесть специализированных производств.

С работой промышленного комплекса, расположенного на территории Индустриального парка № 1 Астаны, журналисты ознакомились в ходе пресс-тура.

Предприятие выпускает медицинскую и офисную мебель, медицинское оборудование, системы медицинского газоснабжения, алюминиевые и ПВХ-конструкции, модульные здания, металлоконструкции и котельное оборудование.

Продукция комплекса используется в медицинских учреждениях Астаны и других регионов страны, а также при оснащении школ, построенных в рамках национального проекта «Комфортная школа».

В действующий промышленный комплекс инвестировано 50 млн долларов США. Его общая площадь составляет 120 тыс. квадратных метров. С момента ввода предприятия в эксплуатацию в 2022 году здесь создано более 300 рабочих мест.

Промышленный комплекс входит в международную группу YDA Group, которая работает в Казахстане более 20 лет. Общая стоимость реализованных и реализуемых холдингом инвестиционных проектов в стране превышает 2,5 млрд долларов США.

Строительство нового производства проходит на фоне роста промышленности столицы. За девять месяцев 2026 года объём промышленного производства Астаны достиг 3,1 трлн тенге, увеличившись на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 93% этого объёма приходится на обрабатывающую промышленность.

Сегодня в Индустриальном парке № 1 реализуются 145 промышленных проектов. Из них 103 уже введены в эксплуатацию, ещё 42 находятся на стадии реализации.

В целом на предприятиях специальных экономических зон столицы создано более 8 тыс. постоянных рабочих мест. В рамках реализуемых проектов планируется создать ещё около 2,5 тыс. рабочих мест.