Меры господдержки помогли расширить производство изделий из пластмассы
Развивая свой бизнес, казахстанские предприниматели могут воспользоваться рядом инструментов государственной поддержки. Одной из эффективных мер является возмещение части затрат предприятий, направленных на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок.
Такой возможностью от Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry воспользовалась компания «АмантайПЛАСТ» из Сарыагашского района Туркестанской области, специализирующая на выпуске изделий из пластмассы, предназначенных для использования в строительной сфере, а также хранения и транспортировки овощной продукции. Производят такую продукцию на специализированном оборудовании - термопластавтоматах, обеспечивающих формование изделий методом литья под давлением с применением соответствующих пресс-форм.
Так, компания выпускает системы выравнивания (СВП) для облегчения укладки плитки, поддержания равномерности швов и выравнивания поверхности при проведении облицовочных работ. Эта продукция значительно облегчает рабочий процесс как для профессиональных мастеров, так и для тех, кто делает ремонт своими руками. А выпускаемые пластиковые ящики различных размеров предназначены для размещения, хранения и транспортировки овощной продукции.
«Спрос на нашу продукцию высокий: в регионе активно возводятся новые объекты, а поскольку Туркестанская область - крупный аграрный центр, то и наши пластиковые ящики для сбора и хранения урожая востребованы круглый год. Чтобы гарантировать качество, мы приобрели три термопластавтомата из Китая, которое обошлось нам в 80 миллионов тенге. Их приобретение стало ключевым решением, которое позволило производить надежные комплекты по международным стандартам. После мы обратились в QazIndustry за возмещением затрат, и нам компансировали 40 процентов, или 32,4 миллиона теңге», - говорит директор компании Амантай Андасов.
Сейчас на предприятии в две смены работают 10 человек. Передовое оборудование увечилило объемы производства почти в три раза. Мощность предприятия при работе всех трех термопластавтоматов достигает более 115 млн экземпляров систем выравнивания плиток и свыше 2,1 млн ящиков для овощей в год.
Сэкономленные благодаря господдержке средства компания направила на свое дальнейшее развитие, что позволило снизить нагрузку на бюджет предприятия и расширить объемы производства.
Напомним, QazIndustry возмещает от 40% до 50% затрат предприятий по повышению производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок. По итогам девяти месяцев 2026 года сумма возмещения предприятиям достигла 425,3 млн теңге.
В 2025 году Министерство промышленности и строительства обновило инструменты стимулирования. Теперь компании могут возмещать половину своих затрат на транспортировку приоритетных товаров железнодорожным транспортом внутри страны. Кроме этого, многократно увеличен размер возмещения затрат на международную сертификацию.
Узнать о мерах стимулирования бизнеса можно по ссылке https://qazindustry.gov.kz/ru/business_support, а также при посещении офиса QazIndustry (Астана, проспект Кабанбай батыра, 17, блок Е) или по телефону +7 (7172) 79 33 99 (вн. 444).