В Актобе обсудили развитие промышленности и инвестиционные проекты региона

На площадке «Aqtobe IT Hub» состоялась встреча вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан Рахымжана Исакулова с населением Актюбинской области, представителями производственных предприятий, бизнеса и средств массовой информации.

В ходе встречи Рахымжан Исакулов рассказал об основных показателях развития промышленности, инвестиционных проектах региона и мерах государственной поддержки отечественных товаропроизводителей.

По его словам, по итогам девяти месяцев 2026 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 8,6%. В Актюбинской области объём производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,1%, а инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности достигли 112,5 млрд тенге, что на 70,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Промышленный пул региона включает 29 проектов общей стоимостью около 3,1 трлн тенге. Их реализация предусматривает создание 10,6 тыс. постоянных рабочих мест. Среди ключевых проектов — завод по переработке никель-кобальтовых руд, цементный и битумный заводы.

В 2026 году в регионе реализованы три промышленных проекта с инвестициями на сумму 8,5 млрд тенге и созданием 375 рабочих мест. До конца года планируется запуск ещё трёх проектов стоимостью 29 млрд тенге, которые обеспечат 572 рабочих места.

Отдельно вице-министр остановился на мерах государственной поддержки бизнеса, включая возмещение 40–50% затрат предприятий. За девять месяцев 2026 года субъектам малого и среднего предпринимательства компенсировано свыше 416,2 млн тенге. Также он отметил, что в Реестр казахстанских товаропроизводителей включены 7 293 предприятия.

В ходе встречи жители области, представители предприятий и бизнеса задали вопросы, касающиеся реализации государственных проектов в строительной отрасли, проведения конкурсов и аукционов на предоставление прав недропользования, переработки сырья и развития машиностроения. Также обсуждались вопросы заключения соглашений о промышленной сборке и включения предприятий в Реестр казахстанских товаропроизводителей.