Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев провел прием граждан по личным вопросам. В онлайн и офлайн форматах к нему обратились жители Астаны и Костанайской области.

В ходе приема были подняты вопросы поддержки социального предпринимательства, порядка включения казахстанских производителей в Реестр КТП. Также поступили обращения касательно правил предоставления арендного жилья для социально уязвимых категорий граждан и формирования очередности.

По всем интересующим граждан вопросам министром даны подробные разъяснения действующих норм законодательства.