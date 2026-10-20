С 14 по 16 октября 2026 года делегация Филиала РГП «НЦ КПМС РК» КП МПС РК «Институт горного дела им. Д.А. Кунаева» (далее – ИГД им. Д.А. Кунаева) приняла участие во Втором Международном горном форуме «Партнерство для развития». Масштабное отраслевое мероприятие прошло в городе Бишкек на площадке Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова (КГТУ).

Ключевым событием форума стало пленарное заседание, в ходе которого обсуждались стратегические направления развития минерально-сырьевого сектора, вопросы цифровизации геологоразведки и недропользования, а также внедрение «зеленых» технологий в горном деле. С приветственным словом выступил директор ИГД им. Д.А. Кунаева Ержан Утешов. Он отметил: «Наш Институт обладает многолетним опытом сотрудничества с ведущими компаниями и научными организациями Казахстана и Центральной Азии. Сегодня мы предлагаем перейти от накопленного опыта к конкретным практическим инициативам. Одним из ключевых шагов может стать создание Центрально-Азиатского научно-технического совета по проблемам горного дела — постоянно действующей площадки для укрепления научного партнёрства, обмена опытом и совместной разработки решений, направленных на развитие горнодобывающей отрасли стран регион».

Заместитель директора по научной работе Евгений Шабельников представил концептуальный доклад, посвященный роли стратегического партнерства в обеспечении устойчивого развития отрасли в регионе.

Программа форума охватила важнейшие аспекты современной горной науки и производства. В ходе тематических сессий и панельных дискуссий участники рассмотрели передовые решения для открытых и подземных горных работ, применение цифровых инноваций, вопросы оценки геодинамических рисков на высокогорных месторождениях и геотехническое сопровождение добычи. Особое внимание экспертов привлек круглый стол, посвященный подготовке инженерных кадров нового поколения. В ходе обсуждения были рассмотрены актуальные требования современного производства и возможности практико-ориентированного образования.

В рамках форума проведены продуктивные переговоры с представителями ведущих научных организаций и компаний-недропользователей Кыргызстана. В ходе встреч достигнуты твердые договоренности о двустороннем сотрудничестве и регулярном обмене опытом. Для предметного поиска эффективных инженерных и технологических решений актуальных проблем горной добычи запланирован цикл совместных рабочих встреч.

Одним из главных практических итогов поездки стало решение о создании совместного научно-технического совета. Эта инициатива позволит вывести взаимодействие ученых и производственников на качественно новый, системный уровень.

Уверены, что объединение научного и практического потенциала наших стран, а также обмен передовыми технологиями придадут мощный импульс устойчивому развитию горнодобывающей промышленности во всем Центрально-Азиатском регионе.