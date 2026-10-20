В рамках рабочей поездки в область Абай вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Куандык Кажкенов провёл объезд объектов водоснабжения и ознакомился с ходом реализации инфраструктурных проектов в регионе.

В ходе поездки были рассмотрены вопросы строительства и реконструкции водопроводных сетей, завершения строительно-монтажных работ, а также своевременного ввода объектов в эксплуатацию.

Особое внимание уделено обеспечению населения качественной питьевой водой, повышению надёжности коммунальной инфраструктуры и соблюдению установленных сроков реализации проектов.

В частности, рассмотрено текущее состояние семи объектов водоснабжения, расположенных в городе Семей, Бородулихинском, Бескарагайском и Аягозском районах области Абай.

На сегодняшний день основные строительные работы на рассматриваемых объектах завершены, вода подана в системы водоснабжения. По отдельным проектам продолжаются процедуры оформления необходимой документации и ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

В ходе объезда также были рассмотрены вопросы, связанные с завершением реализации отдельных проектов и устранением организационных и технических вопросов, возникающих на заключительных этапах строительства.

Развитие систем водоснабжения и модернизация коммунальной инфраструктуры остаются важными направлениями работы Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан. Реализация данных проектов направлена на повышение качества коммунальных услуг и создание благоприятных условий проживания для населения.

По итогам рабочей поездки особое внимание было акцентировано на необходимости своевременного завершения предусмотренных процедур и обеспечения надлежащей эксплуатации объектов водоснабжения.