С начала года в штатном режиме функционирует обновленный Реестр казахстанских товаропроизводителей. С момента запуска поступило свыше 49,9 тыс. заявок, подтверждение получили 71 865 товарных позиций.

Ключевым новшеством стала интеграция Реестра с закупочными платформами и автоматическая проверка предприятия по 26 цифровым критериям (штат, коммунальные расходы, закуп сырья, налоговые отчисления). Данные обрабатываются алгоритмами машинного обучения без участия человека, что полностью исключает субъективный подход и коррупционные риски.

Цифровая проверка проводится не только при первичной подаче заявки, но и на ежеквартальной основе.

По итогам трех кварталов текущего года низкие показатели деятельности зафиксированы у 21 производителя. В соответствии с законодательством, 7 субъектов уже исключены из Реестра в связи с сохранением низких показателей в течение двух кварталов подряд.

Министерство продолжит работу по совершенствованию параметров верификации, чтобы гарантировать доступ к государственным преференциям исключительно действенным и добросовестным отечественным производствам.