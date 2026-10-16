83,4 млрд теңге инвестиций вложено в проекты машиностроения с начала года

Машиностроение - стратегически важная и динамично развивающаяся отрасль промышленности республики. Она охватывает широкий спектр производств: от автомобилестроения и железнодорожного машиностроения до электротехнического оборудования, сельскохозяйственной техники и высокотехнологичной электроники. Развитию отрасли способствует растущий внутренний спрос, наличие квалифицированных кадров, а также привлечение иностранных партнеров.

По информации дирекции мониторинга и анализа проектов QazIndustry, с начала года в стране введено в эксплуатацию 18 объектов машиностроения с суммарным объемом инвестиций 83,4 млрд теңге и создано более 1 800 постоянных рабочих мест. В частности, запущены производства самосвалов и спецшасси, насосно-компрессорных труб и насосных штанг, станков-качалок для добычи нефти, дождевальных машин, трансформаторов, а также спецтехники (прицепов и полуприцепов) и агродронов.

«Помимо этого, на завершающей стадии ввода в эксплуатацию до конца года находятся 11 проектов с привлечением свыше 167,7 млрд теңге инвестиций и созданием около двух тысяч рабочих мест. Планируется наладить производство тяговых локомотивных бандажей, осей и центров, зубчатых колес, вагонного литья, надрессорных балок, боковых рам, теплообменного оборудования, трансформаторов для интеграции вырабатываемой энергии из ВИЭ, подъемных кранов, промышленных фильтров и другой продукции», - говорится в сообщении.

Также на стадии активной реализации в машиностроении находятся 24 проекта (сумма инвестиций - свыше 346 млрд теңге), запуск которых ожидается в 2027-2028 годах. Это производства электродвигателей, седельных тягачей, автобетоносмесителей, автомобильных кранов-манипуляторов, автогрейдера, фронтальных погрузчиков, самосвалов различных модификаций, колес для подвижного состава, тяжелого оборудования для ГМК, систем автоматического пожаротушения, электронных чипов, люминесцентных ламп и прочего. Данные проекты позволят обеспечить более пяти тысяч постоянных рабочих мест.

В целом, по 53 текущим и предстоящим проектам запланированы инвестиции на общую сумму порядка 597,1 млрд теңге с созданием 8 900 рабочих мест, из которых порядка 800 - в сельской местности.

Как отмечают эксперты, крупнейшие проекты по производству продукции машиностроения планируется реализовать в городах Астане и Алматы, а также в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.