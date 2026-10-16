Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев провел встречу с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Ляхновичем.

В ходе переговоров обсуждены вопросы расширения промышленной кооперации в рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Общий портфель промкооперации Казахстана и Беларуси включает 16 проектов общей стоимостью $204,3 млн с созданием 1,7 тыс. рабочих мест. Из них 13 проектов уже реализованы.

Участниками встречи отмечен потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере железнодорожного машиностроения и взаимных поставок комплектующих.

Министр промышленности и строительства РК отметил перспективность развития взаимодополняющих производственных цепочек, предложив развивать сотрудничество в данном направлении. Казахстан готов расширять поставки железнодорожных колес и другой продукции для нужд Белорусской железной дороги и других профильных предприятий.

«Наша общая задача – перейти от реализации отдельных сборочных проектов к формированию устойчивых совместных производственных цепочек, основанных на взаимодополняемости промышленного потенциала двух стран. В этой связи казахстанские предприятия заинтересованы в расширении своего присутствия на белорусском рынке», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

По итогам переговоров достигнута договоренность приступить к предметной проработке обозначенных вопросов.