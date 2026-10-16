Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к глобальной инициативе Группы Всемирного банка Metals and Minerals Compact.

Официальная церемония присоединения Казахстана к глобальной инициативе состоялась 16 октября на полях Ежегодных встреч Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда в Таиланде. С казахстанской стороны участие в ней принял Председатель Правления АО «Национальная геологическая служба» МПС РК Ерлан Галиев.

В рамках поставленных Главой государства в Послании народу задач по развитию горно-металлургического комплекса и привлечению инвестиций в отрасли экономики, Министерством промышленности и строительства РК и Агентством по стратегическому планированию и реформам РК совместно со Всемирным банком разработана страновая Стратегия (Компакт) по металлам и минералам. Документ определяет основные направления партнерства на 2026–2030 годы и объединяет инструменты финансовой, аналитической и технической поддержки Группы Всемирного банка.

В основу Компакта легли стратегические документы Казахстана, включая Национальный план развития до 2029 года, Концепцию развития геологической отрасли на 2023–2027 годы и Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы. Одним из ключевых ориентиров является содействие привлечению порядка $20 млрд инвестиций к 2031 году. Средства предполагается направить на расширение минерально-сырьевой базы, развитие добывающих и перерабатывающих производств, внедрение современных технологий и создание необходимой инфраструктуры.

Компакт предусматривает три основных направления сотрудничества:

Первое – совершенствование государственной политики и механизмов регулирования в ГМК. Это создаст необходимые условия для обеспечения прозрачной и предсказуемой среды, улучшения инвестиционного климата и внедрения международных экологических и социальных стандартов.

Второе – развитие геологоразведки, инфраструктуры и кадрового потенциала. Среди приоритетов – цифровизация геологических данных, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, внедрение современных технологий переработки металлов и подготовка квалифицированных кадров.

Третье – привлечение частных инвестиций в добычу и глубокую переработку минерального сырья. Предусматривается поддержка инвестиционных проектов с использованием финансовых и гарантийных инструментов Группы Всемирного банка, развитие производств с высокой добавленной стоимостью и привлечение международных инвесторов.

«Казахстан привержен принципам ответственного и устойчивого развития минерально-сырьевого сектора. Сотрудничество с Группой Всемирного банка содействует реализации национальных приоритетов в области развития переработки сырья и расширения производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление партнерства, которое будет способствовать повышению конкурентоспособности и устойчивости отрасли, диверсификации экономики и более эффективному использованию природно-ресурсного потенциала нашей страны», — отметил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

Реализация Компакта будет способствовать развитию глубокой переработки сырья, созданию новых рабочих мест и дальнейшему укреплению позиций Казахстана в глобальных производственных цепочках.