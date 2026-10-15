Более половины канализационных сетей Казахстана изношены, а средний износ очистных сооружений, куда поступают сточные воды из жилых домов и предприятий, превышает 65%. В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) планируется обновить 7,8 тыс. км водопроводных и канализационных сетей по всей стране, а в 45 городах построить и реконструировать очистные сооружения. На масштабную модернизацию предусмотрено порядка 1,9 трлн теңге.

Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщили представители Министерства промышленности и строительства РК.

Национальный проект охватывает инфраструктуру, от которой ежедневно зависит водоснабжение жилых домов, школ, больниц и предприятий, а также отведение и очистка использованной воды. Его реализация предусматривает поэтапное обновление изношенных коммунальных сетей и сооружений.

Общая протяженность водопроводных сетей страны составляет 111 тыс. км, из которых 38% изношены. С канализацией ситуация сложнее. При общей протяженности 18 тыс. км ее износ достиг 54%. К 2029 году эти показатели планируется снизить до 33% и 41% соответственно.

Для достижения этих целей на обновление порядка 5 тыс. км водопроводных сетей предусмотрено 700 млрд теңге, еще 400 млрд теңге — на модернизацию 2,8 тыс. км канализации. Уже по итогам 2026 года износ водопроводных сетей планируется снизить до 37%, канализационных — до 52%.

В ходе брифинга также сообщили о текущем ходе модернизации. В рамках МЭКС на различных этапах находятся 146 проектов водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 356 млрд теңге. Из них 95 проектов на 157 млрд теңге связаны с обновлением водопроводных сетей, еще 51 проект на 199 млрд теңге — с канализационной инфраструктурой.

По 69 проектам уже идет реализация, 23 прошли двухэтапный отбор и готовятся к конкурсным процедурам, еще 54 проходят необходимые согласования.

Кроме того, в 2026 году за счет бюджетных источников на 345 проектов водоснабжения и водоотведения выделено 309 млрд теңге. Средства предусмотрены на обновление инфраструктуры в городах и сельских населенных пунктах.

Отдельно участники брифинга остановились на состоянии очистных сооружений. Замена изношенных труб решает только часть проблемы, поскольку использованная вода из жилых домов, социальных объектов и предприятий поступает по канализации на специальные объекты, где проходит очистку перед сбросом в окружающую среду. От их состояния зависит не только работа канализации, но и санитарная и экологическая безопасность населенных пунктов.

Средний износ очистных сооружений в стране превышает 65%. Поэтому отдельным направлением нацпроекта стало их строительство и реконструкция в 45 городах. На эти работы предусмотрено порядка 800 млрд теңге.

«Наша задача — обновить не отдельные участки, а всю систему водоснабжения и водоотведения. Недостаточно заменить старые трубы, если очистные сооружения, куда поступают сточные воды, продолжают работать на изношенном оборудовании. Поэтому модернизация охватывает и водопроводные сети, и канализацию, и объекты очистки. В конечном итоге жители должны получать более надежные коммунальные услуги, а города — современную инфраструктуру, рассчитанную на долгосрочную эксплуатацию», — отметил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК.

Еще одной темой брифинга стала цифровизация водоснабжения. Наряду с заменой сетей и реконструкцией очистных сооружений внедряются системы контроля, которые позволят водоканалам отслеживать работу оборудования, расход воды и давление в сетях, своевременно обнаруживать утечки и быстрее реагировать на аварийные ситуации.

На первом этапе 32 предприятия водоснабжения в 25 городах подали заявки на автоматизацию и внедрение приборов учета на общую сумму 54 млрд теңге. По восьми заявкам на 12 млрд теңге уже заключены договоры с подрядчиками, еще семь заявок на 17 млрд теңге находятся на этапе конкурсных процедур. Аналогичная работа ведется с 62 другими водоканалами.

Стоит отметить, что одним из инструментов цифровизации станет единая платформа Smart Turmys, которая сейчас находится на стадии разработки. Она объединит сведения об абонентах, потреблении воды, начислениях и оплате коммунальных услуг. Это позволит коммунальным предприятиям работать с актуальными данными, а жителям — получать более прозрачную информацию о расчетах.

При этом в ходе брифинга также разъяснили порядок перехода на интеллектуальные приборы учета. Замена счетчиков будет проходить поэтапно. Исправные приборы, прошедшие поверку и не выработавшие установленный производителем срок службы, менять досрочно не потребуется.

Напомним, что наряду с модернизацией коммунальной инфраструктуры в стране действуют меры государственной поддержки населения. В 2026 году на субсидирование подачи питьевой воды предусмотрено 28 млрд теңге. За счет этих средств государство компенсирует предприятиям часть стоимости услуги, позволяя жителям оплачивать воду по тарифу ниже ее полной стоимости.

Кроме того, для семей, у которых коммунальные расходы превышают установленную местными маслихатами долю дохода, предусмотрена жилищная помощь. На сегодняшний день из местных бюджетов на эти цели выплачено 400 млн теңге, поддержку получили порядка 8 тыс. получателей.