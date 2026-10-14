14 октября 2026 года в рамках форума POWER TRENDS состоялась панельная сессия «Нацпроект МЭКС и развитие электроэнергетической отрасли. Возможности для казахстанского бизнеса». Участники обсудили реализацию Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», поддержку казахстанских товаропроизводителей, цифровизацию ЖКХ и обновление инженерной инфраструктуры.

В мероприятии приняли участие вице-министры промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков и Дархан Мырзабаев, а также председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бахытжан Жунисбеков.

В ходе выступления вице-министр Олжас Сапарбеков представил механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей в рамках нацпроекта МЭКС. На сегодняшний день на специализированной платформе размещено 88 проектов с общей потребностью в материалах и оборудовании на сумму 95,9 млрд тенге. Сформировано 2 118 заказов, поступило 1 088 ценовых предложений, из которых принято 688. Для расширения участия казахстанских предприятий предусмотрен специальный модуль закупок, интегрированный с Реестром отечественных товаропроизводителей и системой E-PSD. Дальнейшая работа будет направлена на развитие промышленной кооперации, совершенствование закупочных процедур и заключение офтейк-контрактов.

Вице-министр Дархан Мырзабаев представил направления цифровизации жилищно-коммунального хозяйства, включая развитие платформ Smart Turmys и WaterTech. Smart Turmys предусматривает объединение данных об абонентах и объектах, коммунальных платежах и потреблении ресурсов. В свою очередь, WaterTech предназначена для мониторинга систем водоснабжения и водоотведения, анализа потерь воды, аварийности и состояния инженерных сетей. Также рассматривается интеграция Smart Turmys с банковскими приложениями, благодаря которой граждане смогут получать подробную информацию о коммунальных начислениях, потреблении ресурсов и сроках поверки приборов учёта. Применение цифровой аналитики позволит повысить прозрачность коммунальной отрасли и эффективность планирования модернизации инфраструктуры.

Председатель Комитета Бахытжан Жунисбеков остановился на вопросах развития систем водоснабжения и водоотведения. За период реализации мероприятий по развитию отрасли реконструировано и расширено более 9,5 тыс. км сетей. Вместе с тем уровень износа водопроводных сетей составляет 38%, канализационных — 54%. Для дальнейшей модернизации планируется привлечь 1,9 трлн тенге, что позволит обновить 5 тыс. км сетей водоснабжения, 2,8 тыс. км сетей водоотведения, а также провести строительство и реконструкцию канализационно-очистных сооружений в 45 городах.

В настоящее время на портале МЭКС размещено 129 проектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 340,2 млрд тенге. По 67 проектам стоимостью 123,3 млрд тенге завершены конкурсные процедуры и определены победители, по 63 проектам на сумму 111,2 млрд тенге заключены договоры с подрядными организациями. Отдельное внимание уделено модернизации канализационно-очистных сооружений. На различных стадиях реализации, включая проектно-изыскательские работы, находятся 11 проектов КОС. К 2030 году планируется снизить износ сетей водоснабжения до 33%, а водоотведения — до 41%.

Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства проводится работа по развитию кооперации казахстанских производителей и расширению использования продукции отечественного производства в проектах, реализуемых в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

В рамках форума подписаны шесть соглашений о сотрудничестве с участием председателя АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства». Соглашения заключены с участием АО «Qarmet», ТОО «ТЭМПО-Казахстан», ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод», РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», ТОО «Стальцинк», ТОО «Казахстанский арматурно-изоляторный завод», ТОО «DSO Partner» и АО «Кентауский трансформаторный завод». Подписанные соглашения направлены на увеличение доли внутристрановой ценности, развитие отечественного производства и снижение зависимости от импортной продукции при реализации инфраструктурных проектов.