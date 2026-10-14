В Душанбе стартовала работа по разработке единых сейсмических норм для Центральной Азии

Сегодня в Душанбе началось международное совещание рабочей группы проекта «Разработка единых сейсмических норм для Центральной Азии», которое продлится два дня — 14 и 15 октября. Мероприятие организовано при участии Международного научно-технического центра (МНТЦ).

В совещании принимают участие представители Казахстана, Таджикистана и Кыргызской Республики, а также международные эксперты из Канады и США.

Инициатором разработки единых сейсмических норм выступило АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (АО «КазНИИСА»). Работа направлена на сближение нормативных требований стран Центральной Азии, развитие научно-технического сотрудничества и повышение безопасности строительства в сейсмоопасных районах.

В течение двух дней участники рассмотрят действующие национальные нормы сейсмостойкого строительства, методы определения расчётных сейсмических нагрузок и современные подходы к проектированию зданий и сооружений. Отдельное внимание будет уделено международному опыту Японии, Турции, Канады и США, который может быть использован при совершенствовании нормативной базы стран региона.

Разработка единых сейсмических норм призвана сформировать основу для согласованных подходов к обеспечению сейсмостойкости зданий и сооружений с учётом особенностей и рисков каждой страны. Это позволит объединить научный и инженерный потенциал государств Центральной Азии и укрепить взаимодействие специалистов в области сейсмостойкого строительства.

По итогам совещания планируется обсудить дальнейшие этапы проекта и определить направления совместной работы по совершенствованию нормативных требований и повышению безопасности зданий и сооружений в сейсмоопасных районах.