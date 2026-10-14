Реализация нацпроекта МЭКС под строгим контролем Министерства — Ерсайын Нагаспаев

Министр промышленности и строительства РК также ответил на вопрос депутата Курултая Бахадыра Нарымбетова касательно приоритетности распределения средств на развитие инфраструктуры ЖКХ с учетом степени износа, социальной значимости объектов и других показателей.

Ерсайын Нагаспаев отметил, что в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС) к 2030 году предусмотрено снижение износа сетей водоснабжения с 38% до 33%, водоотведения с 54% до 41%. Установлены четкие критерии отбора проектов: в частности, учитываются уровень износа, стратегическая и социальная значимость, а также количество аварий.

«Мы знаем потребности регионов, вся информация на сегодня у нас имеется. Начиная с этого года средства из республиканского бюджета регионам будут распределяться только через механизм трансфертов общего характера. Реализация Национального проекта будет находиться под строгим контролем Министерства», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.